"Жилье для ВПЛ": когда состоится рандомный отбор получателей льготного кредита

недвижимость, ключи, рука
На следующей неделе состоится рандомный отбор по программе "Жилье для ВПЛ". / Freepik

7 октября 2025 в 14:00 состоится рандомный отбор получателей льготного ипотечного кредита по программе "Жилье для ВПЛ". Средства на приобретение нового жилья получат 1100 семей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Условия программы и источники финансирования

Финансирование этого этапа программы стало возможным благодаря соглашению, подписанному между Минразвития и Банком развития Совета Европы (БРРЭ), который предоставил 50 млн евро. Этих средств хватит, чтобы обеспечить льготные условия для покупки жилья 1100 семьям ВПЛ.

Программа "Жилье для ВПЛ" предлагает одни из наиболее доступных условий льготной ипотеки в Украине:

  • 3% годовых;
  • срок кредитования – до 30 лет;
  • минимальный первый взнос – 6% стоимости жилья.

Процедура отбора и обнародования результатов

Отбор победителей пройдет методом случайной компьютерной выборки. Для этого международные партнеры проекта предложили сервис RandomPicker, отвечающий требованиям законодательства по защите персональных данных.

Контроль за прозрачностью процедуры отбора обеспечат уполномоченные представители Министерства развития общин и территорий Украины и Госмолодежилья.

Наблюдать за отбором можно будет в режиме реального времени – трансляция состоится на YouTube-канале Госмолодежьжилья.

Список победителей будет опубликован непосредственно во время проведения отбора на официальном сайте Госмолодежьжилья и на сайтах его региональных отделений.

Не позднее следующего рабочего дня региональные управления Госмолодежьжилья сообщат победителям о необходимости подачи документов. Для подтверждения участия в программе и получения льготного кредита необходимо в течение месяца представить соответствующие данные, определенные порядком.

Напомним, за три года действия программы "Еселя" 20 272 семьи приобрели жилье более чем на 34,1 млрд грн, а спрос на новостройки вырос до 40% участников программы.

Автор:
Татьяна Ковальчук