Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Наличный курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство выделило дополнительную дотацию местным бюджетам на образование и здравоохранение

гривны
Правительство выделило дополнительную дотацию местным бюджетам / Shutterstock

Кабинет министров Украины принял распоряжение, разработанное Министерством финансов, по распределению дополнительной дотации местным бюджетам на сумму 2,95 млрд грн в 2026 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Средства предусмотрены на финансирование расходов учебных заведений и здравоохранения, осуществляемых органами местного самоуправления. Это решение обеспечит общинам и областям своевременное поступление ресурсов для стабильной работы школ, больниц и других социально важных учреждений.

Распределение дополнительной дотации подготовлено областными государственными администрациями и согласовано правительством в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Средства распределяются между областными бюджетами и бюджетами территориальных общин согласно представленным предложениям.

Решение принято во исполнение норм Бюджетного кодекса Украины и закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Оно не предусматривает дополнительного увеличения расходов, поскольку денежные средства уже заложены в государственном бюджете на 2026 год.

В целом на программу дополнительных дотаций местным бюджетам предусмотрено 8,94 млрд грн, из которых 2,95 млрд грн направлены именно на учебные заведения и здравоохранение.

Добавим, в прошлом году местные бюджеты получили более 491 млрд. грн. налоговых поступлений. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, что является значительным показателем экономической адаптации страны.

Автор:
Татьяна Гойденко