Правительство выделило дополнительную дотацию местным бюджетам на образование и здравоохранение

Кабинет министров Украины принял распоряжение, разработанное Министерством финансов, по распределению дополнительной дотации местным бюджетам на сумму 2,95 млрд грн в 2026 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Средства предусмотрены на финансирование расходов учебных заведений и здравоохранения, осуществляемых органами местного самоуправления. Это решение обеспечит общинам и областям своевременное поступление ресурсов для стабильной работы школ, больниц и других социально важных учреждений.

Распределение дополнительной дотации подготовлено областными государственными администрациями и согласовано правительством в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Средства распределяются между областными бюджетами и бюджетами территориальных общин согласно представленным предложениям.

Решение принято во исполнение норм Бюджетного кодекса Украины и закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Оно не предусматривает дополнительного увеличения расходов, поскольку денежные средства уже заложены в государственном бюджете на 2026 год.

В целом на программу дополнительных дотаций местным бюджетам предусмотрено 8,94 млрд грн, из которых 2,95 млрд грн направлены именно на учебные заведения и здравоохранение.

Добавим, в прошлом году местные бюджеты получили более 491 млрд. грн. налоговых поступлений. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, что является значительным показателем экономической адаптации страны.