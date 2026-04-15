Єврокомісія розподілила €1,07 млрд на оборонні проєкти з участю України

Українські компанії увійшли до переліку учасників 57 оборонних проєктів Європейського оборонного фонду (EDF) 2025 року, за результатами якого Європейська комісія розподіляє €1,07 млрд фінансування між консорціумами з країн ЄС та Норвегії.

Кошти спрямовуються на розвиток оборонних технологій нового покоління, зокрема у сфері штучного інтелекту, кіберзахисту, безпілотних систем та технологій протидії дронам.

Проєкти реалізуються відповідно до "Дорожньої карти оборонної готовності ЄС до 2030 року" та підтримують ключові флагманські ініціативи Євросоюзу — програму протидії безпілотникам, посилення "Східного флангу", а також створення "Європейського повітряного щита" і "Європейського космічного щита".

За даними Єврокомісії, понад 15 проєктів напряму пов’язані з цими стратегічними напрямами. Серед них — AETHER, який розробляє системи тяги та терморегулювання для дронів, а також STRATUS, спрямований на створення системи кіберзахисту на основі штучного інтелекту для управління роями безпілотників. До останнього залучено українського субпідрядника, що дозволяє інтегрувати бойовий досвід України в європейські розробки.

Усього до конкурсного відбору залучено 634 організації з 26 країн ЄС та Норвегії. Частка малого та середнього бізнесу становить понад 38%, при цьому вони отримають понад 21% фінансування. Для стартапів і МСП передбачені окремі підконкурси з грантами до €60 тис., до яких також можуть долучатися українські компанії.

У межах EDF-2025 €675 млн спрямовано на 32 проєкти розвитку оборонних спроможностей, ще €332 млн — на 25 дослідницьких ініціатив. Загальний бюджет програми на 2021–2027 роки становить €7,3 млрд.

Окремо ЄС запускає фінансовий інструмент SAFE (Security Action for Europe) обсягом до €150 млрд, який має прискорити розвиток європейської оборонної промисловості та передбачає можливість участі третіх країн, включно з Україною.

Додамо, українські оборонні компанії отримають шанс отримати гранти до €1 млн у рамках першого етапу програми UNITE - BRAVE NATO на загальну суму €10 млн.