Еврокомиссия распределила €1,07 млрд на оборонные проекты с участием Украины

евро
Украинские компании присоединились к 57 оборонным проектам ЕС на €1,07 млрд. / Depositphotos

Украинские компании вошли в список участников 57 оборонных проектов Европейского оборонного фонда (EDF) 2025 года, по результатам которого Европейская комиссия распределяет €1,07 млрд финансирования между консорциумами из стран ЕС и Норвегии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Денежные средства направляются на развитие оборонных технологий нового поколения, в частности в сфере искусственного интеллекта, киберзащиты, беспилотных систем и технологий противодействия дронам.

Проекты реализуются в соответствии с "Дорожной картой оборонной готовности ЕС к 2030 году" и поддерживают ключевые флагманские инициативы Евросоюза - программу противодействия беспилотникам, усиление "Восточного фланга", а также создание "Европейского воздушного щита" и "Европейского космического щита".

По данным Еврокомиссии, более 15 проектов напрямую связаны с этими стратегическими направлениями. Среди них — AETHER, разрабатывающий системы тяги и терморегулировки для дронов, а также STRATUS, направленный на создание системы киберзащиты на основе искусственного интеллекта для управления роями беспилотников. К последнему привлечен украинский субподрядчик, позволяющий интегрировать боевой опыт Украины в европейские разработки.

Всего в конкурсный отбор привлечены 634 организации из 26 стран ЕС и Норвегии. Доля малого и среднего бизнеса составляет более 38%, при этом они получат более 21% финансирования. Для стартапов и МСП предусмотрены отдельные подконкурсы с грантами до 60 тыс. евро, к которым также могут приобщаться украинские компании.

В рамках EDF-2025 €675 млн направлено на 32 проекта развития оборонных способностей, еще €332 млн - на 25 исследовательских инициатив. Общий бюджет программы на 2021-2027 годы составляет €7,3 млрд.

Отдельно ЕС запускает финансовый инструмент SAFE (Security Action for Europe) объемом до 150 млрд евро, который должен ускорить развитие европейской оборонной промышленности и предусматривает возможность участия третьих стран, включая Украину.

Добавим, что украинские оборонные компании получат шанс получить гранты до €1 млн в рамках первого этапа программы UNITE - BRAVE NATO на общую сумму €10 млн.

Автор:
Татьяна Гойденко
