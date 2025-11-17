Оборонные возможности: в Украине создали 370 новых образцов боеприпасов

Минобороны сообщило о создании 370 новых образцов боеприпасов, из которых 250 предназначены для беспилотников. Благодаря дерегуляции и упрощению процедур к государственным контрактам присоединились 76 новых производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

Что изменилось после дерегуляции в ВПК

Это результаты очередного этапа экспериментального проекта Министерства обороны, направленного на расширение производства и поставку боеприпасов.

Первоначально проект охватывал только боеприпасы для БПЛА, однако впоследствии его распространили на все типы снарядов. Ключевым элементом стала дерегуляция – сокращение бюрократических процедур и упрощение разрешительных требований, что позволило увеличить количество производителей и нарастить объемы производства.

Благодаря этим изменениям к государственным контрактам присоединились 76 новых компаний. Это усилило конкуренцию, расширило ассортимент боеприпасов и повысило производственные возможности украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Важнейшие результаты - это те, что видим на поле боя. На 50% выросла доля минометных и артиллерийских выстрелов в полной комплектации, которые производятся в Украине. Это свидетельствует об успешной отладке замкнутых циклов производства", - подчеркнул он.

