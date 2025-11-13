Новітня оборонна технологія: "стіна з дронів" незабаром працюватиме в Україні - ЗМІ

Перша в світі “стіна з дронів” незабаром запрацює в Україні - система призначена для перехоплення ворожих боєприпасів до їхнього попадання в міста й цивільні об’єкти.

Як пише Delo.ua, про це інформує Businessinsider.

Україна вводить інноваційний захист

Система, розроблена західною компанією Atreyd, складається з десятків невеликих дронів, які перехоплюють снаряди та інші загрози, збиваючи їх із неба. Засновник компанії описав її як "мінне поле літаючих дронів".

Atreyd вже відправила систему в Україну, і її очікують ввести в експлуатацію протягом кількох тижнів. Компанія не розкрила точну дату через конфіденційність деталей.

Розгортання "стіни з дронів" стане першим відомим випадком використання такого типу захисту в умовах реального конфлікту, що надає Україні новий рівень оборони проти зростаючих російських повітряних атак.

Про атаки

Російські односторонні безпілотники та плануючі бомби залишаються одними з найскладніших загроз для України. Ця зброя дешева, масово виробляється, перевантажує системи оборони і може завдавати значних руйнувань.

Односторонні БПЛА, зокрема барражувальні боєприпаси типу шахед, часто застосовуються для нічних атак на міста та цивільну інфраструктуру, іноді сотнями за один рейд, що створює велике навантаження на протиповітряну оборону.

Плануючі бомби оснащені спеціальними комплектами для високої точності і можуть запускатися з літаків на відстань поза досяжністю українських засобів ППО. Їх важко перехопити через невелику радіолокаційну сигнатуру, короткий час польоту та складну траєкторію.

У березні НАТО провело "Інноваційний виклик" для українських і західних оборонних компаній, щоб знайти рішення проти цього виду зброї. Компанія Atreyd зі своєю концепцією стіни з дронів стала однією із фіналістів.

Про систему захисту

Стіна складається з групи дронів з видом від першої особи (FPV), які запускаються з призначених наземних пускових платформ після того, як радари фіксують потенційну загрозу. Кожен батарейний дрон несе невелике вибухове навантаження; їх розгортають і розташовують на відстані один від одного, щоб після зльоту вони утворили в небі щось на кшталт завіси. Мета – придушити повітряні атаки: дрони підриваються поруч із ворожими боєприпасами, нейтралізуючи загрозу й спричиняючи падіння уламків на землю.

Засновник Atreyd назвав систему "останнім шаром захисту". Вона спирається на штучний інтелект, який у режимі реального часу змінює конфігурацію "стіни", підбираючи оптимальне розташування дронів залежно від виявленої траєкторії атакуючого боєприпасу. Розробка зроблена з прицілом на низьку вартість: вартість одного перехоплення складає лише кілька тисяч доларів, а ті дрони, що не детонували, можуть повернутися на пускові платформи й бути використані в наступних місіях.

Система адаптована до роботи в умовах відсутності GPS: вона має попередньо завантажену 3D‑карту зони відповідальності, що особливо важливо в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби та глушіння сигналів. Дрони можуть діяти на висоті в кілька тисяч метрів і оснащені технологією ідентифікації, щоб мінімізувати ризик дружнього вогню.

Хоча система здатна функціонувати повністю автономно, передбачена можливість людського контролю та наявність кнопки аварійного відключення. За інформацією виробника, один солдат зазвичай може контролювати до 100 дронів; для роботи з системою не потрібна спеціальна кваліфікація чи досвід пілота дрона — достатньо інструктажу з керування системою та використання аварійного вимикача.

Стіна з дронів захищатиме міста та інфраструктуру

У України з’явиться "стіна з дронів", призначена для захисту міст, енергетичної інфраструктури й інших цивільних районів, які регулярно піддаються руйнівним атакам. Засновник компанії Atreyd не назвав точне місце розгортання через питання операційної безпеки, але підтвердив, що система стоятиме там постійно і теоретично може розширюватися в інші райони країни з використанням дронів вітчизняного виробництва.

Хоча Atreyd розробляє також амбітні пускові платформи — включно з безпілотними апаратами-носіями, літаючими "материнськими" кораблями та навіть дирижаблями для іноземних замовників, версія, що надходить до України, поки що запускатиметься з наземних станцій. Розгортання відбувається на тлі модернізації російських БПЛА та плануючих бомб (зокрема обладнання їх реактивними двигунами), що підвищило їхню швидкість і ускладнило роботу української ППО. Засновник Atreyd переконує, що система залишиться ефективною проти цих нових загроз.

Компанія вже має контракт щонайменше з одним членом НАТО, який замовив пускову платформу та безпілотники. Наразі виробничі лінії організовано у Франції та в Україні, а незабаром планується розширення виробництва в США. Засновник також попередив, що НАТО має вчасно реагувати на появу нових видів озброєнь - у разі, якщо альянс буде застиглий зненацька, це може призвести до серйозних втрат.

Про компанію

Atreyd французька компанія, що спеціалізується на створенні автономних оборонних систем із використанням штучного інтелекту (ШІ). Головна мета стартапу - розробка рішень, здатних ефективно протидіяти сучасним повітряним загрозам, таким як дрони-камікадзе та авіабомби, без необхідності прямого втручання людини.

Ключовим продуктом компанії є Drone Wall System (DWS-1) - так звана "стіна дронів". Ця система використовує рій до тисячі невеликих дронів-перехоплювачів, створюючи своєрідне летюче мінне поле або непроникний бар’єр для нейтралізації ворожих цілей. DWS-1 призначена для захисту критичної інфраструктури, військових баз та міст.

Окрім цього, Atreyd розробляє Drone Strike Battery (DSB-1) для оборони танків і бронетехніки. Під час випробувань DWS-1 показала 100% результативність, а Україна стала першою країною у світі, де цю технологію застосовано в бойових умовах проти російських атак.

Компанія уклала контракт щонайменше з одним членом НАТО на постачання пускових платформ і дронів.