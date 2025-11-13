Новая оборонная технология: "стена из дронов" в скором времени будет работать в Украине - СМИ

Первая в мире "стена из дронов" в скором времени заработает в Украине — система предназначена для перехвата вражеских боеприпасов до их попадания в города и гражданских объектов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Businessinsider.

Украина вводит инновационную защиту

Система, разработанная западной компанией Atreyd, состоит из десятков небольших дронов, перехватывающих снаряды и другие угрозы, сбивая их с неба. Основатель компании описал ее как "минное поле летающих дронов".

Atreyd уже отправила систему в Украину и ее ожидают ввести в эксплуатацию в течение нескольких недель. Компания не раскрыла точную дату из-за конфиденциальности деталей.

Развертывание "стены из дронов" станет первым известным случаем использования такого типа защиты в условиях реального конфликта, что дает Украине новый уровень обороны против растущих российских воздушных атак.

Об атаках

Российские односторонние беспилотники и планирующие бомбы остаются одними из самых сложных угроз для Украины. Это оружие дешево, массово производится, перегружает системы обороны и может наносить значительные разрушения.

Односторонние БПЛА, в частности барражировочные боеприпасы типа шахед, часто применяются для ночных атак на города и гражданскую инфраструктуру, иногда сотнями за один рейд, что создает большую нагрузку на противовоздушную оборону.

Планирующие бомбы оснащены специальными комплектами для высокой точности и могут запускаться с самолетов на расстояние вне досягаемости украинских средств ПВО. Их трудно перехватить из-за небольшой радиолокационной сигнатуры, короткого времени полета и сложной траектории.

В марте НАТО провело "Инновационный вызов" для украинских и западных оборонных компаний, чтобы найти решение против этого вида оружия. Компания Atreyd со своей концепцией стены из дронов стала одним из финалистов.

О системе защиты

Стена состоит из группы дронов с видом от первого лица (FPV), которые запускаются с назначенных наземных пусковых платформ после того, как радары фиксируют потенциальную угрозу. Каждый батарейный дрон несет небольшую взрывную нагрузку; их разворачивают и располагают на расстоянии друг от друга, чтобы после взлета они образовали в небе что-то вроде петли. Цель – подавить воздушные атаки: дроны подрываются рядом с вражескими боеприпасами, нейтрализуя угрозу и приводя к падению обломков на землю.

Основатель Atreyd назвал систему "последним защитным слоем". Она опирается на искусственный интеллект, который в режиме реального времени изменяет конфигурацию "стены", подбирая оптимальное расположение дронов в зависимости от обнаруженной траектории атакующего боеприпаса. Разработка сделана с прицелом на низкую стоимость: стоимость одного перехвата составляет лишь несколько тысяч долларов, а не детонировавшие дроны могут вернуться на пусковые платформы и быть использованы в следующих миссиях.

Система адаптирована к работе в условиях отсутствия GPS: имеет предварительно загруженную 3D‑карту зоны ответственности, что особенно важно в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы и глушения сигналов. Дроны могут действовать на высоте в несколько тысяч метров и оснащены технологией идентификации, чтобы минимизировать риск дружественного огня.

Хотя система способна работать полностью автономно, предусмотрена возможность человеческого контроля и наличие кнопки аварийного отключения. По информации производителя, один солдат обычно может контролировать до 100 дронов; Для работы с системой не требуется специальная квалификация или опыт пилота дрона — достаточно инструктажа по управлению системой и использованием аварийного выключателя.

Стена из дронов будет защищать города и инфраструктуру

У Украины появится "стена из дронов", предназначенная для защиты городов, энергетической инфраструктуры и других гражданских районов, регулярно подвергающихся разрушительным атакам. Основатель компании Atreyd не назвал точное место развертывания из-за вопросов операционной безопасности, но подтвердил, что система будет стоять там постоянно и теоретически может расширяться в другие районы страны с использованием дронов отечественного производства.

Хотя Atreyd разрабатывает также амбициозные пусковые платформы — включительно с беспилотными аппаратами-носителями, летающими "материнскими" кораблями и даже дирижаблями для иностранных заказчиков, поступающая в Украину версия пока будет запускаться с наземных станций. Развертывание происходит на фоне модернизации российских БПЛА и планирующих бомб (в частности, оборудования их реактивными двигателями), что повысило их скорость и усложнило работу украинской ПВО. Основатель Atreyd утверждает, что система останется эффективной против этих новых угроз.

У компании уже есть контракт по меньшей мере с одним членом НАТО, который заказал пусковую платформу и беспилотники. В настоящее время производственные линии организованы во Франции и Украине, а в скором времени планируется расширение производства в США. Учредитель также предупредил, что НАТО должна своевременно реагировать на появление новых видов вооружений - в случае, если альянс будет неожиданно застигнут, это может привести к серьезным потерям.

О компании

Atreyd – французская компания, специализирующаяся на создании автономных оборонных систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Главная цель стартапа – разработка решений, способных эффективно противодействовать современным воздушным угрозам, таким как дроны-камикадзе и авиабомбы, без необходимости прямого вмешательства человека.

Ключевым продуктом компании является Drone Wall System (DWS-1) – так называемая "стена дронов". Эта система использует рой до тысячи небольших дронов-перехватчиков, создавая своеобразное летучее минное поле или непроницаемый барьер для нейтрализации враждебных целей. DWS-1 предназначен для защиты критической инфраструктуры, военных баз и городов.

Кроме того, Atreyd разрабатывает Drone Strike Battery (DSB-1) для обороны танков и бронетехники. В ходе испытаний DWS-1 показала 100% результативность, а Украина стала первой страной в мире, где эта технология применена в боевых условиях против российских атак.

Компания заключила контракт, по меньшей мере, с одним членом НАТО на поставку пусковых платформ и дронов.