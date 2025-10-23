РЭБы, дроны, робототехника: Национальную гвардию присоединили к маркетплейсу DOT-Chain Defence

Правительство приняло постановление о старте экспериментального проекта, направленного на масштабирование маркетплейса DOT-Chain Defence. Теперь он будет включать закупки товаров оборонного назначения для нужд Национальной гвардии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Благодаря этому решению воинские части Нацгвардии смогут оперативно заказывать и получать через маркетплейс беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ и комплектующие.

Система DOT-Chain Defence уже отлично зарекомендовала себя в обеспечении Вооруженных Сил Украины. Доступ к ней получили 130 бригад, активно пользующихся этими новыми возможностями.

Это позволило радикально сократить цикл обеспечения подразделений – от месяцев до недель и дней. Планомерность и прогнозируемость в снабжении положительно влияет на качество выполнения поставленных задач.

"Вовлечение Национальной гвардии в систему DOT-Chain Defence укрепляет потенциал всех Сил безопасности и обороны ради достижения общей цели – защиты Украины и приближения справедливого мира", - отметили в оборонном ведомстве .

Напомним, дрены самолетного типа теперь представлены на маркетплейсе DOT-Chain Defence и уже доступны к заказу военными частями.