Военные смогут заказывать дроны самолетного типа на маркетплейсе DOT-Chain Defence
Дроны самолетного типа теперь представлены на маркетплейсе DOT-Chain Defence и уже доступны к заказу военными частями.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, большинство моделей – это дроны-разведчики. Они рассчитаны на длительные полеты и способны выполнять широкий спектр задач.
В настоящее время в ассортименте представлены 12 моделей от 8 украинских производителей.
Шмыгаль отметил, что Агентство оборонных закупок законтрактовало этих производителей для поставки дронов как из имеющегося склада, так и по предзаказу.
"Во исполнение задачи Министерства обороны АОЗ продолжает работу над расширением ассортимента и совершенствованием взаимодействия с производителями. В ближайших планах масштабирование системы и расширение линейки доступных товаров: другие виды беспилотников, в том числе НРК, а также средства РЭБ/РЭР и сбросы", - подчеркнул Шмигаль.
Как работает DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence – маркетплейс оружия для ВСУ, позволяющий военным самостоятельно выбирать нужную технику и быстро ее получать.
Через DOT-Chain Defence военные уже могут заказывать FPV-дроны и дроны-бомбардировщики.
От заказа до передовой – пара недель, а быстрее всего – 5 дней.
В настоящее время в системе зарегистрирована 171 модель БпЛА от 32 производителей.
Через маркетплейс уже 12 бригад получили более 11 800 БПЛА на сумму 416 млн грн.