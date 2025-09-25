Военные смогут заказывать дроны самолетного типа на маркетплейсе DOT-Chain Defence

Дроны самолетного типа теперь представлены на маркетплейсе DOT-Chain Defence и уже доступны к заказу военными частями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, большинство моделей – это дроны-разведчики. Они рассчитаны на длительные полеты и способны выполнять широкий спектр задач.

В настоящее время в ассортименте представлены 12 моделей от 8 украинских производителей.

Шмыгаль отметил, что Агентство оборонных закупок законтрактовало этих производителей для поставки дронов как из имеющегося склада, так и по предзаказу.

"Во исполнение задачи Министерства обороны АОЗ продолжает работу над расширением ассортимента и совершенствованием взаимодействия с производителями. В ближайших планах масштабирование системы и расширение линейки доступных товаров: другие виды беспилотников, в том числе НРК, а также средства РЭБ/РЭР и сбросы", - подчеркнул Шмигаль.

Как работает DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – маркетплейс оружия для ВСУ, позволяющий военным самостоятельно выбирать нужную технику и быстро ее получать.

Через DOT-Chain Defence военные уже могут заказывать FPV-дроны и дроны-бомбардировщики.

От заказа до передовой – пара недель, а быстрее всего – 5 дней.

В настоящее время в системе зарегистрирована 171 модель БпЛА от 32 производителей.

Через маркетплейс уже 12 бригад получили более 11 800 БПЛА на сумму 416 млн грн.