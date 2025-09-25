Військові зможуть замовляти дрони літакового типу на маркетплейсі DOT-Chain Defence

Дрони літакового типу відтепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами.

Як пише Delo.ua , про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань.

Наразі в асортименті представлені 12 моделей від 8 українських виробників.

Шмигаль зауважив, що Агенція оборонних закупівель законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням.

"На виконання завдання Міністерства оборони АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками. У найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди", - наголосив Шмигаль.

Як працює DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для ЗСУ, який дозволяє військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати.

Через DOT-Chain Defence військові уже можуть замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники.

Від замовлення до передової – пара тижнів, а найшвидше – 5 днів.

Наразі в системі зареєстрована 171 модель БпЛА від 32 виробників.

Через маркетплейс вже 12 бригад отримали понад 11 800 БпЛА на суму 416 млн грн.