Військові зможуть замовляти дрони літакового типу на маркетплейсі DOT-Chain Defence

дрон
Дрони літакового типу відтепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence / Генеральний штаб ЗСУ

Дрони літакового типу відтепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами.

Як пише Delo.ua , про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань.

Наразі в асортименті представлені 12 моделей від 8 українських виробників. 

Шмигаль зауважив, що Агенція оборонних закупівель законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням.

"На виконання завдання Міністерства оборони АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками. У найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди", - наголосив Шмигаль.

Як працює DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для ЗСУ, який дозволяє військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати. 

Через DOT-Chain Defence військові уже можуть замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники.

Від замовлення до передової – пара тижнів, а найшвидше – 5 днів.

Наразі в системі зареєстрована 171 модель БпЛА від 32 виробників. 

Через маркетплейс вже 12 бригад отримали понад 11 800 БпЛА на суму 416 млн грн.

Світлана Манько