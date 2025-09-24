Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Маркетплейс оружия для военных DOT-Chain Defence: каковы результаты и перспективы системы

БПЛА, военный ВСУ, поле
С 31 июля 12 бригад получили более 11800 БпЛА. / Сухопутные войска ВСУ

Минобороны внедрило цифровую систему DOT-Chain Defence —маркетплейс вооружения, значительно упростивший и ускоривший процесс закупок. Пилотный этап проекта с бюджетом 600 млн. грн. уже продемонстрировал эффективность: с 31 июля 12 бригад получили более 11 800 БпЛА на сумму 416 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу оборонного ведомства.

Кроме того, благодаря привлечению Агентства оборонных закупок, которое берет на себя финансовые, юридические и логистические вопросы, сроки поставки сократились с месяцев до недель. Самый маленький срок доставки составил всего 5 дней.

Как работает DOT-Chain Defence?

Платформа объединяет в единую систему военных, производителей и государство:

  • военные выбирают и заказывают нужные БпЛА, могут бронировать находящиеся в производстве модели, видят сроки их изготовления и оставляют отзывы;
  • производители размещают свою продукцию, обновляют информацию о наличии и сроках, а также получают прямую обратную связь от заказчиков;
  • государство (в лице Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла) организует оплату и поставки, закрывает весь документооборот и обеспечивает стабильную и безопасную работу системы.

Результаты и перспективы

За время работы пилотного проекта в системе зарегистрировано 171 модель БпЛА от 32 производителей. Средний срок поставки – 10 дней. Теперь через DOT-Chain Defence можно заказать FPV-дроны, дроны-бомбардировщики и дроны самолетного типа. В будущем планируется добавить средства РЭБ и роботизированные системы.

Напомним, за первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысячи дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук