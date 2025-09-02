Запланована подія 2

Армия получила более пяти тысяч дронов за месяц благодаря платформе DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence
На передовую передано 5,6 тыс. дронов через DOT-Chain Defence / Минобороны

За первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысячи дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время в проект привлечены 12 бригад на Донецком, Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях.

DOT-Chain Defence стал платформой, на которой боевые бригады получили возможность напрямую заказывать разные типы БпЛА.

"Военные отмечают удобство и скорость маркетплейса, где они способны выбирать дроны самостоятельно и получать их не за месяцы, а за считанные дни", - отметил министр обороны.

Преимущества DOT-Chain Defence

  • Скорость: цикл обеспечения сократился более чем в 5 раз. Средний срок доставки – до 2 недель, рекорд – 5 дней с момента заказа до получения на передовой;
  • Выбор: военные сами выбирают нужные модели. В настоящее время доступно 151 вид дронов;
  • Производители: на маркетплейсе представлены 25 компаний;
  • Расширение номенклатуры: кроме FPV-дронов, добавлены тяжелые дроны-бомбардировщики. Быстрая доставка таких беспилотников составила 12 дней;
  • Рост объемов: всего воины заказали уже более 11 тысяч дронов на сумму 397 млн грн.

Шмыгаль добавил, что правительство работает над масштабированием и развитием маркетплейса, а также отметил, что подразделения могут получать технику от производителей за баллы в рамках программы "Армия Дронов Бонус" через DOT-Chain Defence.

Напомним, АОЗ и ДОТ презентовали военным функционал ИТ-системы DOT-Chain Defence – это цифровая платформа, которая позволит военным самостоятельно выбирать закупаемое за средства АОЗ оружие .

Автор:
Татьяна Бессараб