РЕБи, дрони, робототехніка: Національну гвардію долучили до маркетплейсу DOT-Chain Defence

Уряд ухвалив постанову про старт експериментального проєкту, спрямованого на масштабування маркетплейсу DOT-Chain Defence. Тепер він охоплюватиме закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Національної гвардії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Завдяки цьому рішенню, військові частини Нацгвардії зможуть оперативно замовляти та отримувати через маркетплейс безпілотники, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ та комплектуючі.

Система DOT-Chain Defence вже чудово зарекомендувала себе у забезпеченні Збройних Сил України. Доступ до неї отримали 130 бригад, які активно користуються цими новими можливостями.

Це дозволило радикально скоротити цикл забезпечення підрозділів – від місяців до тижнів і навіть днів. Планомірність та прогнозованість у постачанні позитивно впливає на якість виконання поставлених завдань.

"Долучення Національної гвардії до системи DOT-Chain Defence зміцнює потенціал усіх Сил безпеки та оборони заради досягнення спільної мети – захисту України й наближення справедливого миру", — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, дрони літакового типу відтепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами.