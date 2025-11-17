Оборонні спроможності: в Україні створили 370 нових зразків боєприпасів

Міноборони повідомило про створення 370 нових зразків боєприпасів, з яких 250 призначені для безпілотників. Завдяки дерегуляції та спрощенню процедур до державних контрактів долучилися 76 нових виробників.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Що змінилося після дерегуляції у ВПК

Це результати чергового етапу експериментального проєкту Міністерства оборони, спрямованого на розширення виробництва та постачання боєприпасів.

Спочатку проєкт охоплював лише боєприпаси для БПЛА, однак згодом його поширили на всі типи снарядів. Ключовим елементом стала дерегуляція — скорочення бюрократичних процедур і спрощення дозвільних вимог, що дозволило збільшити кількість виробників та наростити обсяги виробництва.

Завдяки цим змінам до державних контрактів приєдналися 76 нових компаній. Це посилило конкуренцію, розширило асортимент боєприпасів і підвищило виробничі можливості українського оборонно-промислового комплексу.

"Найважливіші результати - це ті, що бачимо на полі бою. На 50% зросла частка мінометних та артилерійських пострілів у повній комплектації, які виготовляються в Україні. Це свідчить про успішне налагодження замкнених циклів виробництва", - наголосив він.

