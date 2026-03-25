Українські оборонні розробники можуть отримати до €1 млн у програмі НАТО

Нацбанк встановив офіційний курс долара на п'ятницю / Depositphotos

Українські оборонні компанії отримають шанс отримати гранти до €1 млн у рамках першого етапу програми UNITE - BRAVE NATO на загальну суму €10 млн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Гранти на оборонні технології України

"Метчимо українських оборонних розробників з компаніями НАТО, щоб створити нові геймченджери війни та посилити військових на полі бою. Для участі в грантовій UNITE - Brave NATO компанії мають обʼєднатися в команду та створити спільний продукт. Щоб полегшити пошук міжнародних партнерів, запускаємо спеціальну платформу для матчмейкінгу", - йдеться в повідомленні.

Проєкт поєднує українських розробників з компаніями НАТО для створення нових технологій протидії БпЛА та РЕБ, а також посилення військових на полі бою.

Загальний бюджет раунду становить €10 млн, а максимальний грант для однієї команди - €1 млн.

Для участі компанії повинні об’єднатися в команду та розробити спільний продукт. Щоб полегшити пошук міжнародних партнерів, запущено спеціальну платформу для матчмейкінгу.

Як працює платформа: 

  • Реєстрація на порталі та проходження комплаєнс-перевірки. 
  •  Після верифікації учасники отримують доступ до профілів інших компаній, можуть фільтрувати пошук і пропонувати співпрацю колегам з НАТО. 
  •  У разі взаємного інтересу (метчу) компанії отримують контакти для формування спільної команди.

Компанії, які вже мають партнера з країн НАТО, можуть пропустити перший етап і очікувати на старт подання заяв на програму.

Додамо, нещодавно уряд Іспанії офіційно затвердив угоду на виробництво та постачання сучасного тактичного радара дальнього радіуса діїLanza LTR-25 для потреб України. 

Автор:
Ольга Опенько