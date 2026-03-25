Українські оборонні розробники можуть отримати до €1 млн у програмі НАТО
Українські оборонні компанії отримають шанс отримати гранти до €1 млн у рамках першого етапу програми UNITE - BRAVE NATO на загальну суму €10 млн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Гранти на оборонні технології України
"Метчимо українських оборонних розробників з компаніями НАТО, щоб створити нові геймченджери війни та посилити військових на полі бою. Для участі в грантовій UNITE - Brave NATO компанії мають обʼєднатися в команду та створити спільний продукт. Щоб полегшити пошук міжнародних партнерів, запускаємо спеціальну платформу для матчмейкінгу", - йдеться в повідомленні.
Проєкт поєднує українських розробників з компаніями НАТО для створення нових технологій протидії БпЛА та РЕБ, а також посилення військових на полі бою.
Загальний бюджет раунду становить €10 млн, а максимальний грант для однієї команди - €1 млн.
Для участі компанії повинні об’єднатися в команду та розробити спільний продукт. Щоб полегшити пошук міжнародних партнерів, запущено спеціальну платформу для матчмейкінгу.
Як працює платформа:
- Реєстрація на порталі та проходження комплаєнс-перевірки.
- Після верифікації учасники отримують доступ до профілів інших компаній, можуть фільтрувати пошук і пропонувати співпрацю колегам з НАТО.
- У разі взаємного інтересу (метчу) компанії отримують контакти для формування спільної команди.
Компанії, які вже мають партнера з країн НАТО, можуть пропустити перший етап і очікувати на старт подання заяв на програму.
