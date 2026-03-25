Украинские оборонные разработчики могут получить до €1 млн в программе НАТО

Украинские оборонные компании получат шанс получить гранты до €1 млн в рамках первого этапа программы UNITE - BRAVE NATO на общую сумму €10 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

Гранты на оборонные технологии Украины

"Метим украинских оборонных разработчиков с компаниями НАТО, чтобы создать новые геймченджеры войны и усилить военных на поле боя. Для участия в грантовой UNITE - Brave NATO компании должны объединиться в команду и создать общий продукт. Чтобы облегчить поиск международных партнеров, запускаем специальную платформу для матчмейкинга", - говорится в сообщении.

Проект объединяет украинских разработчиков с компаниями НАТО для создания новых технологий противодействия БПЛА и РЭБ, а также усиления военных на поле боя.

Общий бюджет раунда составляет €10 млн, а максимальный грант для одной команды – €1 млн.

Для участия компании должны объединиться в команду и создать совместный продукт. Чтобы облегчить поиск международных партнеров, запущена специальная платформа для матчмейкинга.

Как работает платформа:

Регистрация на портале и прохождение комплаенс-проверки.

После верификации участники получают доступ к профилям других компаний, могут фильтровать поиск и предлагать сотрудничество коллегам из НАТО.

В случае взаимного интереса (метчи) компании получают контакты для формирования общей команды.

Компании, которые уже имеют партнера из стран НАТО, могут пропустить первый этап и ожидать старта подачи заявлений на программу.

