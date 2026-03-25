Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Наличный курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские оборонные разработчики могут получить до €1 млн в программе НАТО

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс доллара на пятницу / Depositphotos

Украинские оборонные компании получат шанс получить гранты до €1 млн в рамках первого этапа программы UNITE - BRAVE NATO на общую сумму €10 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

Гранты на оборонные технологии Украины

"Метим украинских оборонных разработчиков с компаниями НАТО, чтобы создать новые геймченджеры войны и усилить военных на поле боя. Для участия в грантовой UNITE - Brave NATO компании должны объединиться в команду и создать общий продукт. Чтобы облегчить поиск международных партнеров, запускаем специальную платформу для матчмейкинга", - говорится в сообщении.

Проект объединяет украинских разработчиков с компаниями НАТО для создания новых технологий противодействия БПЛА и РЭБ, а также усиления военных на поле боя.

Общий бюджет раунда составляет €10 млн, а максимальный грант для одной команды – €1 млн.

Для участия компании должны объединиться в команду и создать совместный продукт. Чтобы облегчить поиск международных партнеров, запущена специальная платформа для матчмейкинга.

Как работает платформа:

  • Регистрация на портале и прохождение комплаенс-проверки.
  • После верификации участники получают доступ к профилям других компаний, могут фильтровать поиск и предлагать сотрудничество коллегам из НАТО.
  • В случае взаимного интереса (метчи) компании получают контакты для формирования общей команды.

Компании, которые уже имеют партнера из стран НАТО, могут пропустить первый этап и ожидать старта подачи заявлений на программу.

Недавно правительство Испании официально утвердило соглашение на производство и поставку современного тактического радара дальнего радиуса действия Lanza LTR-25 для нужд Украины.

Автор:
Ольга Опенько