Программа "5-7-9%": за неделю бизнес получил 4,5 млрд грн льготных кредитов

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает обеспечивать финансирование представителей микро-, малого и среднего бизнеса. За последнюю неделю 48 уполномоченных банков выдали 1 260 льготных кредитов на общую сумму 4,5 млрд грн. Банки государственного сектора профинансировали большинство запросов, выдав 912 кредитов на 2,5 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2026 года предприниматели получили 10025 кредитов на сумму 44,5 млрд грн. Из них 6 238 ссуд на 17,9 млрд грн приходится на государственные банки.

В ходе военного положения в Украине выдано 109 713 кредитов на общую сумму 414,9 млрд грн. Доля государственных банков в этот период составляет 78505 кредитов на 203,2 млрд грн.

Целевое назначение средств

По состоянию на 13 апреля 2026 кредитные средства за военный период были распределены по следующим направлениям:

84,54 млрд грн направлено на финансирование оборотного капитала;

70,22 млрд грн выделено на кредитование в зонах высокого военного риска;

66,83 млрд грн предоставлено на переработку сельскохозяйственной продукции;

62,36 млрд грн инвестировано в основные средства (инвестиционные цели);

56,82 млрд грн использовано на антивоенные цели;

54,27 млрд грн получили сельскохозяйственные товаропроизводители;

5,46 млрд грн направлено на энергосервис.

С момента запуска программы "5-7-9%" стороны подписали 144 535 кредитных договоров. Общая сумма финансирования составляет 504,6 млрд. грн. Государственные банки заключили 98981 договор на сумму 229,8 млрд грн.

Напомним, в конце марта представители бизнеса получили от 48 уполномоченных банков 1614 льготных кредита на общую сумму 5,8 млрд грн, от банков государственного сектора экономики - 1182 кредита на 3,1 млрд грн.