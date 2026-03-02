Госпрограмма 5-7-9%: за неделю бизнес получил льготные кредиты на 3,4 млрд грн

За последнюю неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса получили 677 льготных кредитов на общую сумму 3,4 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2026 года по Программе «5-7-9%» предприниматели получили 4354 кредита на 20 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики – 2710 кредитов на 7,6 млрд гривен.

С момента введения военного положения в Украине выдано 104 042 кредита на общую сумму 390,4 млрд. грн. Государственные банки обеспечили выдачу 74 977 ссуд на 192,9 млрд грн.

Распределение средств по целевому назначению (на 2 марта 2026 года):

82,20 млрд грн - финансирование оборотного капитала;

62,42 млрд грн - кредитование в зонах высокого военного риска;

61,95 млрд грн - переработка сельскохозяйственной продукции;

58,82 млрд грн – инвестиционные цели;

56,84 млрд грн – антивоенные цели;

51,58 млрд грн - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;

4,50 млрд грн – финансирование энергосервиса.

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было подписано 138 864 кредитных договора. Общий объем привлеченных средств составляет 480 млрд. грн. Банки государственного сектора экономики заключили 95453 договора, что составляет 219,5 млрд грн от общей суммы финансирования.

Напомним, в период со 2 по 6 февраля банки выдали 786 кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Доля государственных банков в этом объеме составила 535 кредитов на сумму 1,2 млрд. грн.