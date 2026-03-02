Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госпрограмма 5-7-9%: за неделю бизнес получил льготные кредиты на 3,4 млрд грн

гривны
За прошедшую неделю бизнес получил льготные кредиты на 3,4 млрд грн / Depositphotos

За последнюю неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса получили 677 льготных кредитов на общую сумму 3,4 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2026 года по Программе «5-7-9%» предприниматели получили 4354 кредита на 20 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики – 2710 кредитов на 7,6 млрд гривен.

С момента введения военного положения в Украине выдано 104 042 кредита на общую сумму 390,4 млрд. грн. Государственные банки обеспечили выдачу 74 977 ссуд на 192,9 млрд грн.

Распределение средств по целевому назначению (на 2 марта 2026 года):

  • 82,20 млрд грн - финансирование оборотного капитала;
  • 62,42 млрд грн - кредитование в зонах высокого военного риска;
  • 61,95 млрд грн - переработка сельскохозяйственной продукции;
  • 58,82 млрд грн – инвестиционные цели;
  • 56,84 млрд грн – антивоенные цели;
  • 51,58 млрд грн - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 4,50 млрд грн – финансирование энергосервиса.

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было подписано 138 864 кредитных договора. Общий объем привлеченных средств составляет 480 млрд. грн. Банки государственного сектора экономики заключили 95453 договора, что составляет 219,5 млрд грн от общей суммы финансирования.

Напомним, в период со 2 по 6 февраля банки выдали 786 кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Доля государственных банков в этом объеме составила 535 кредитов на сумму 1,2 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук