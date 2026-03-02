Держпрограма 5-7-9%: за тиждень бізнес отримав пільгових кредитів на 3,4 млрд грн

Протягом останнього тижня представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали 677 пільгових кредитів на загальну суму 3,4 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку 2026 року за Програмою «5-7-9%» підприємці отримали 4 354 кредити на 20 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 2 710 кредитів на 7,6 млрд гривень.

З моменту введення воєнного стану в Україні видано 104 042 кредити на загальну суму 390,4 млрд грн. Державні банки забезпечили видачу 74 977 позик на 192,9 млрд грн.

Розподіл коштів за цільовим призначенням (станом на 2 березня 2026 року):

82,20 млрд грн — фінансування оборотного капіталу;

62,42 млрд грн — кредитування в зонах високого воєнного ризику;

61,95 млрд грн — переробка сільськогосподарської продукції;

58,82 млрд грн — інвестиційні цілі;

56,84 млрд грн — антивоєнні цілі;

51,58 млрд грн — підтримка сільськогосподарських товаровиробників;

4,50 млрд грн — фінансування енергосервісу.

Від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" було підписано 138 864 кредитних договори. Загальний обсяг залучених коштів становить 480 млрд грн. Банки державного сектору економіки уклали 95 453 договори, що складає 219,5 млрд грн від загальної суми фінансування.

Нагадаємо, у період з 2 по 6 лютого банки видали 786 кредитів на загальну суму 2,8 млрд грн за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". Частка державних банків у цьому обсязі склала 535 кредитів на суму 1,2 млрд грн.