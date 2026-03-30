Миллиарды для развития: за неделю предприниматели получили доступные кредиты на 5,8 млрд грн

За прошедшую неделю представители бизнеса получили от 48 уполномоченных банков 1614 льготных кредита на общую сумму 5,8 млрд грн, от банков государственного сектора экономики – 1182 кредита на 3,1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

С начала 2026 года по программе "5-7-9%" предпринимателям выдано 7920 кредитов на 36,2 млрд грн. Всего за время действия военного положения в Украине выдано 107608 кредитов на сумму 406,7 млрд грн.

По состоянию на 30 марта текущего года финансирование по направлениям деятельности распределилось следующим образом:

83,66 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

67,55 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска;

66,5 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

61,02 млрд грн - на инвестиционные цели;

56,82 млрд грн – на антивоенные цели;

53,49 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

5,13 млрд грн - на финансирование энергосервиса.

С момента старта государственной программы подписано 142430 кредитных договоров на общую сумму 496,3 млрд грн. Из них через государственные банки прошло 97632 договора на сумму 226,2 млрд грн.

Напомним, в первой декаде марта представители бизнеса получили 592 льготных кредита на общую сумму 2,7 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".