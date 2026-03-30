Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

50,79

50,59

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Миллиарды для развития: за неделю предприниматели получили доступные кредиты на 5,8 млрд грн

гривны
За неделю предприниматели получили более 1600 доступных кредитов / Shutterstock

За прошедшую неделю представители бизнеса получили от 48 уполномоченных банков 1614 льготных кредита на общую сумму 5,8 млрд грн, от банков государственного сектора экономики – 1182 кредита на 3,1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

С начала 2026 года по программе "5-7-9%" предпринимателям выдано 7920 кредитов на 36,2 млрд грн. Всего за время действия военного положения в Украине выдано 107608 кредитов на сумму 406,7 млрд грн.

По состоянию на 30 марта текущего года финансирование по направлениям деятельности распределилось следующим образом:

  • 83,66 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;
  • 67,55 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 66,5 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 61,02 млрд грн - на инвестиционные цели;
  • 56,82 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 53,49 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 5,13 млрд грн - на финансирование энергосервиса.

С момента старта государственной программы подписано 142430 кредитных договоров на общую сумму 496,3 млрд грн. Из них через государственные банки прошло 97632 договора на сумму 226,2 млрд грн.

Напомним, в первой декаде марта представители бизнеса получили 592 льготных кредита на общую сумму 2,7 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Автор:
Татьяна Ковальчук