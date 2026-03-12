Кредиты на энергонезависимость: банки профинансировали проекты более чем на 38 млрд грн

В рамках совместного меморандума банки Украины обеспечили финансирование энергетических проектов бизнеса и населения в 21 области на сумму 38,7 млрд грн. Финансирование охватило развитие генерации мощностью 1,4 ГВт и систем хранения энергии на 587 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

За период с 1 июня 2024 года по 1 марта 2026 года было предоставлено более 3 тысяч кредитов юридическим лицам (35,9 млрд грн) и более 15 тысяч ссуд населению (2,8 млрд грн).

Направления финансирования

Банковские средства направлены на строительство и восстановление генерации общей мощностью 1,4 ГВт. Приоритетными направлениями стали:

строительство солнечных электростанций (СЭС);

установка газовых установок;

развитие гидро-, био- и ветровой генерации.

Кроме создания новых мощностей, 587 МВт приходится на проекты хранения электроэнергии (аккумуляторы, инверторы, системы накопления) и модернизацию систем теплоснабжения.

Состояние кредитного портфеля

По состоянию на 1 марта 2026 года валовой портфель энергетических кредитов составляет 25,7 млрд грн для бизнеса и 2,2 млрд грн для физических лиц. Разница с общей суммой выданных средств объясняется постепенным погашением ранее взятых ссуд.

За 2025 год объем чистых гривневых кредитов бизнеса вырос на 33%. Впервые с начала полномасштабного вторжения зафиксирован рост кредитного проникновения в экономику – с 7,7% до 8,7% ВВП.

Развитие стратегии

К меморандуму присоединились 53 подписанта. В феврале 2026 г. Национальный банк усовершенствовал подходы к оценке кредитных рисков, а банки обновили ориентировочные условия финансирования. Эти шаги направлены на расширение доступа бизнеса к инвестиционным проектам и обеспечение гибкости кредитных продуктов. Совет по финансовой стабильности инициировал обновление Стратегии по развитию кредитования для адаптации к текущим условиям.

Напомним, с таном на март 2026 года украинцы заключили 4819 кредитных договоров на установку солнечных электростанций (СЭС) и систем хранения энергии на общую сумму более 1,69 млрд гривен. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 41,8 тысячи кВт.