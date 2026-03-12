Кредити на енергонезалежність: банки профінансували проєкти на понад 38 млрд грн

У межах спільного меморандуму банки України забезпечили фінансування енергетичних проєктів бізнесу та населення в 21 області України на суму 38,7 млрд грн. Фінансування охопило розбудову генерації потужністю 1,4 ГВт та систем зберігання енергії на 587 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За період з 1 червня 2024 року до 1 березня 2026 року було надано понад 3 тисячі кредитів юридичним особам (35,9 млрд грн) та понад 15 тисяч позик населенню (2,8 млрд грн).

Напрямки фінансування

Банківські кошти спрямовані на розбудову та відновлення генерації загальною потужністю 1,4 ГВт. Пріоритетними напрямами стали:

будівництво сонячних електростанцій (СЕС);

встановлення газових установок;

розвиток гідро-, біо- та вітрової генерації.

Крім створення нових потужностей, 587 МВт припадає на проєкти зі зберігання електроенергії (акумулятори, інвертори, системи накопичення) та модернізацію систем теплопостачання.

Стан кредитного портфеля

Станом на 1 березня 2026 року валовий портфель енергетичних кредитів становить 25,7 млрд грн для бізнесу та 2,2 млрд грн для фізичних осіб. Різниця із загальною сумою виданих коштів пояснюється поступовим погашенням раніше взятих позик.

За 2025 рік обсяг чистих гривневих кредитів бізнесу зріс на 33%. Вперше з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано зростання кредитного проникнення в економіку — з 7,7% до 8,7% ВВП.

Розвиток стратегії

Наразі до меморандуму приєдналися 53 підписанти. У лютому 2026 року Національний банк вдосконалив підходи до оцінки кредитних ризиків, а банки оновили орієнтовні умови фінансування. Ці кроки спрямовані на розширення доступу бізнесу до інвестиційних проєктів та забезпечення гнучкості кредитних продуктів. Рада з фінансової стабільності ініціювала оновлення Стратегії з розвитку кредитування для адаптації до поточних умов.

Нагадаємо, станом на березень 2026 року українці уклали 4 819 кредитних договорів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС) та систем зберігання енергії на загальну суму понад 1,69 млрд гривень. Сумарна потужність встановленого обладнання становить 41, 8 тисяч кВт.