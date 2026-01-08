Днепропетровская и Запорожская области полностью обесточены: какая ситуация

Вечером 7 января российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Там отметили, что критическая инфраструктура работает от резервного питания.

В части населенных пунктов в результате атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением. В Днепре и части населенных пунктов области восстановительные работы продолжаются с учетом ситуации безопасности, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и воду для жителей. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

В Запорожье продолжается запуск генераторов и подключение когенерационных установок. Водоснабжение снабжено с помощью альтернативных источников питания.

Днепропетровская область

По данным ДТЭК, на Днепропетровщине ввели аварийные отключения света из-за российской атаки.

И.о. руководителя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что в результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивал электропитание большинства районов области.

"Положение тяжелое. Впрочем, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут работы по восстановлению. Пока же подзарядить гаджеты, согреться, получить необходимую консультацию по мерам безопасности можно в Пунктах несокрушимости, которые организованы в регионе", - отметил Гайваненко.

Также, за информацией Гайваненко из-за отключения электроснабжения в большинстве населенных пунктов области в заведениях общего среднего образования продлили каникулы. Они продлятся до 9 января включительно.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что относительно возобновления энергоснабжения в области нет никаких прогнозов. Он рекомендует сделать запас воды.

Он также предупредил, что могут возникнуть проблемы с мобильной связью.

Лукашук напомнил о национальном роуминге, благодаря которому можно переключаться между операторами и воспользоваться базовыми услугами мобильной связи (звонки и смс).

Как проинформировал мэр Днепра Борис Филатов, применяются все алгоритмы действий, наработанные за предыдущие годы.

Все городские больницы полностью переведены на генераторы. Есть необходимые запасы воды. Лечебный процесс не останавливается. Водоотвод в домах также поддерживается альтернативными источниками питания.

По словам Филатова, электротранспорт в Днепре максимально заменят автобусы. Для этого город увеличит количество их состава на маршрутах.

Запорожская область

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что в Запорожье уже приступили к работе 120 Пунктов несокрушимости.

Ночью он проинформировал о восстановлении напряжения на ключевых объектах

"Продолжаются работы по подаче электроэнергии, прежде всего для объектов критической инфраструктуры. Работаем в постоянном режиме, чтобы свет вернулся как можно быстрее всем потребителям", - отметил глава ОВА.

Также из-за масштабного обесточения в Запорожской области мобильная связь работает в аварийном режиме.

За словами Федорова все базовые станции перевели на аккумуляторные батареи и этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления развертывают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем. Жителей области просят ограничить пользование мобильной связью без необходимости.

За информацией Федорова, все котельные снабжены электропитанием и работают в штатном режиме.

"Завершено переподключение с генераторов на центральные электросети. Подача тепла в дома продолжается", - добавил он.

Как курсируют поезда

В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда в Днепропетровской и Запорожской переходят на резервную теплотягу. Вокзалы также заживлены от генераторов.

С задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:

734 Киев — Днепр

37 Запорожье — Киев

119 Днепр — Холм

79 Днепр — Львов

Движение поездов Dnipro City Express также будет отлажено под теплотягой.

Напомним, 8 января во всех регионах Украины будут введены почасовые отключения электроэнергии для населения, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.