Зеленський доручив уряду негайно спростити імпорт електроенергії

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор за участі прем'єр-міністра, ключових членів уряду та представників обласної і місцевих влад Києва, Харкова, Дніпровщини, Сумщини та Чернігівщини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

Глава держави доручив уряду протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії.

"Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою", — наголосив Зеленський.

Президент також очікує негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання.

Критична ситуація в Києві

Зеленський зазначив, що особливо складна ситуація склалася в столиці.

"Час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста", — заявив президент.

Для Києва вже сформовано постійно діючий штаб, робота якого куруватиметься на урядовому рівні. Зеленський очікує від місцевої влади повної співпраці та взаємодії.

Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення. Міністерство внутрішніх справ забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах, а щодо Києва — окрема робота.

Послаблення комендантської години

Президент повідомив, що сьогодні будуть рішення щодо комендантської години.

"Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості", — пояснив Зеленський.

Ситуація в регіонах

Президент подякував обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

Взято в роботу запити від Дніпровщини — Дніпра, Кривого Рогу, інших міст та громад регіону. Зеленський доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині.

Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація також на Сумщині — президент зазначив, що намагаються допомогти.

Захист енергооб'єктів

На вечір Зеленський очікує доповідей щодо виконання визначених завдань. Окремо президент проведе нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних об'єктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.

Зауважимо, за дорученням Зеленського створили та провели перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів у Києві.