Вагони незламності від "Укрзалізниці": де отримати тепло та електрику у Києві й Харкові

Після обстрілів “Укрзалізниця” розгорнула вагони незламності у Києві та Харкові - з теплом, електрикою, інтернетом і гарячою їжею для всіх, хто цього потребує.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби УЗ.

"Укрзалізниця" відкрила вагони незламності

У Дарницькому районі столиці вже розміщено два вагони незламності, ще шість - у Харкові. Вже зранку вони відкриті для всіх, хто потребує тепла, електрики та підтримки.

Відвідувачі можуть зарядити телефони, павербанки й ноутбуки, скористатися Starlink для роботи чи навчання, а також розігріти власну їжу в мікрохвильовці. Для дітей підготували книжки, розмальовки та мультфільми, а для людей із домашніми улюбленцями - комфортні купе.

Роботу вагонів забезпечують партнери: All Hands & Hearts, World Central Kitchen, White Stork та Hachiko Foundation.

Окремо для мешканців Дарниці працюватиме FoodTrain - поїзд-кухня щодня готуватиме до 3000 порцій гарячих обідів для тих, хто цього найбільше потребує. Дякуємо за підтримку Howard Buffett Foundation.

Вагони незламності працюють щодня з 8:00 до 20:00. Кожен із них може одночасно прийняти до 50 людей. Тепла й турботи вистачить кожному, підсумовує пресслужба.

Також "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за межами України - на залізничній станції в польському місті Холм. Уже в перший день роботи локацію відвідали понад сто пасажирів.

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.