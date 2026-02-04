Запланована подія 2

Вагони незламності від "Укрзалізниці": де отримати тепло та електрику у Києві й Харкові

вагони
Вагони незламності з теплом та електрикою. / Укрзалізниця

Після обстрілів “Укрзалізниця” розгорнула вагони незламності у Києві та Харкові - з теплом, електрикою, інтернетом і гарячою їжею для всіх, хто цього потребує.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби УЗ.

 "Укрзалізниця" відкрила вагони незламності  

У Дарницькому районі столиці вже розміщено два вагони незламності, ще шість - у Харкові. Вже зранку вони відкриті для всіх, хто потребує тепла, електрики та підтримки.

Відвідувачі можуть зарядити телефони, павербанки й ноутбуки, скористатися Starlink для роботи чи навчання, а також розігріти власну їжу в мікрохвильовці. Для дітей підготували книжки, розмальовки та мультфільми, а для людей із домашніми улюбленцями -  комфортні купе.

Роботу вагонів забезпечують партнери: All Hands & Hearts, World Central Kitchen, White Stork та Hachiko Foundation.

Окремо для мешканців Дарниці працюватиме FoodTrain - поїзд-кухня щодня готуватиме до 3000 порцій гарячих обідів для тих, хто цього найбільше потребує. Дякуємо за підтримку Howard Buffett Foundation.

Вагони незламності працюють щодня з 8:00 до 20:00. Кожен із них може одночасно прийняти до 50 людей. Тепла й турботи вистачить кожному, підсумовує пресслужба.

Також "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за межами України - на залізничній станції в польському місті Холм. Уже в перший день роботи локацію відвідали понад сто пасажирів.

Фото 2 — Вагони незламності від "Укрзалізниці": де отримати тепло та електрику у Києві й Харкові
Фото 3 — Вагони незламності від "Укрзалізниці": де отримати тепло та електрику у Києві й Харкові
Фото 4 — Вагони незламності від "Укрзалізниці": де отримати тепло та електрику у Києві й Харкові

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів. 

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

Автор:
Ольга Опенько