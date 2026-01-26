Понад 50 вагонів незламності від "Укрзалізниці" вже приймають людей: де вони працюють

“Укрзалізниця” розгорнула мережу з 54 мобільних “вагонів незламності”, що вже працюють у 12 областях України. Пункти допомоги, створені в рекордні терміни для підтримки населення після масованих атак на енергосистему, прийняли понад 9 тисяч відвідувачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що вагони розміщають на станціях і вокзалах міст та селищ, щоб люди могли швидко дістатися до них у разі потреби.

Старт ініціативи відбувся 10 січня. Спочатку вагони незламності з'явилися у Броварах та Борисполі, а за ними — у Фастові та Василькові.

У Київській області встановлено 18 мобільних пунктів, які щодня приймають до тисячі людей. Партнери з World Central Kitchen пригощають відвідувачів гарячою їжею — вже роздано понад 3 000 порцій.

Крім того, вагони незламності працюють у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях. Ще 13 пунктів спрямовані до західних областей України.

Мобільні вагони облаштовані спільно з міжнародними благодійними організаціями All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork та Hachiko Fondation.

Також "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за межами України — на залізничній станції в польському місті Холм. Уже в перший день роботи локацію відвідали понад сто пасажирів.