Более 50 "вагонов незламності" от "Укрзализныци" уже принимают людей: где они работают

"Укрзализныця" развернула сеть из 54 мобильных "вагонов незламності", уже работающих в 12 областях Украины. Пункты помощи, созданные в рекордные сроки для поддержки населения после массированных атак на энергосистему, приняли более 9 тысяч посетителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что вагоны размещают на станциях и вокзалах городов и поселков, чтобы люди могли быстро добраться до них в случае необходимости.

Старт инициативы прошел 10 января. Сначала "вагоны незламності" появились в Броварах и Борисполе, а за ними — в Фастове и Василькове.

В Киевской области установлено 18 мобильных пунктов, ежедневно принимающих до тысячи человек. Партнеры из World Central Kitchen угощают посетителей горячей едой – уже роздано более 3 000 порций.

Кроме того, "вагоны незламності" работают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях. Еще 13 пунктов направлены в западные области Украины.

Мобильные вагоны оборудованы совместно с международными благотворительными организациями All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork и Hachiko Fondation.

Также "Укрзализныця" развернула первыйпункт несокрушимости за пределами Украины - на железнодорожной станции в польском городе Холм. Уже в первый день работы локацию посетили более ста пассажиров.