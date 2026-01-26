Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 50 "вагонов незламності" от "Укрзализныци" уже принимают людей: где они работают

вагон
По всей Украине развернули более полусотни специальных вагонов / Минрозвития общин и территорий

"Укрзализныця" развернула сеть из 54 мобильных "вагонов незламності", уже работающих в 12 областях Украины. Пункты помощи, созданные в рекордные сроки для поддержки населения после массированных атак на энергосистему, приняли более 9 тысяч посетителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что вагоны размещают на станциях и вокзалах городов и поселков, чтобы люди могли быстро добраться до них в случае необходимости.

Старт инициативы прошел 10 января. Сначала "вагоны незламності" появились в Броварах и Борисполе, а за ними — в Фастове и Василькове.

В Киевской области установлено 18 мобильных пунктов, ежедневно принимающих до тысячи человек. Партнеры из World Central Kitchen угощают посетителей горячей едой – уже роздано более 3 000 порций.

Кроме того, "вагоны незламності" работают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях. Еще 13 пунктов направлены в западные области Украины.

Мобильные вагоны оборудованы совместно с международными благотворительными организациями All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork и Hachiko Fondation.

Также "Укрзализныця" развернула первыйпункт несокрушимости за пределами Украины - на железнодорожной станции в польском городе Холм. Уже в первый день работы локацию посетили более ста пассажиров.

Автор:
Татьяна Бессараб