Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Горячий чай и уют: "Укрзализныця" открыла пункт обогрева для пассажиров в Перемышле

вокзал
На железнодорожном вокзале Перемышля заработал пункт обогрева. / Минрозвития общин и территорий

"Укрзализныця" и польский оператор PKP Intercity совместно обустроили пункт обогрева для пассажиров на вокзале Перемышля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Благодаря польским партнерам на вокзале появилась палатка для обогрева, а "Укрзализныця" позаботилась о уюте: пассажиров угощают горячим чаем, а персонал помогает сориентироваться в расписании и направлениях.

Это позволяет сделать ожидания поездов в и из Украины более комфортным, особенно в холодное время года.

Отмечается, что новый пункт обогрева работает с раннего утра до поздней ночи – на протяжении всего времени курсирования поездов между Украиной и Польшей.

Зона обогрева уже открыта для посетителей, предлагая комфортабельные условия для отдыха в тепле. Первые пассажиры уже успели воспользоваться сервисом и согреться в ожидании рейсов.

Фото 2 — Горячий чай и уют: "Укрзализныця" открыла пункт обогрева для пассажиров в Перемышле
Фото: Минразвития

Также "Укрзализныця" развернула первый пункт незламності за пределами Украины – на железнодорожной станции в польском городе Холм. Уже в первый день работы локацию посетили более ста пассажиров.

Напомним, после обстрелов "Укрзализныця" развернула вагоны незламності в Киеве и Харькове - с теплом, электричеством, интернетом и горячей едой для всех, кто в этом нуждается.

Автор:
Татьяна Бессараб