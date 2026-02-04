Горячий чай и уют: "Укрзализныця" открыла пункт обогрева для пассажиров в Перемышле

"Укрзализныця" и польский оператор PKP Intercity совместно обустроили пункт обогрева для пассажиров на вокзале Перемышля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Благодаря польским партнерам на вокзале появилась палатка для обогрева, а "Укрзализныця" позаботилась о уюте: пассажиров угощают горячим чаем, а персонал помогает сориентироваться в расписании и направлениях.

Это позволяет сделать ожидания поездов в и из Украины более комфортным, особенно в холодное время года.

Отмечается, что новый пункт обогрева работает с раннего утра до поздней ночи – на протяжении всего времени курсирования поездов между Украиной и Польшей.

Зона обогрева уже открыта для посетителей, предлагая комфортабельные условия для отдыха в тепле. Первые пассажиры уже успели воспользоваться сервисом и согреться в ожидании рейсов.

Фото: Минразвития

Также "Укрзализныця" развернула первый пункт незламності за пределами Украины – на железнодорожной станции в польском городе Холм. Уже в первый день работы локацию посетили более ста пассажиров.

Напомним, после обстрелов "Укрзализныця" развернула вагоны незламності в Киеве и Харькове - с теплом, электричеством, интернетом и горячей едой для всех, кто в этом нуждается.