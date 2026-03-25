Україна залучає цивільні команди для захисту залізниці та портів – Кулеба

Портову інфраструктуру та залізницю захищатимуть мобільні групи невійськових/АМПУ

В Україні розпочали роботу перші команди з цивільних осіб, які спеціалізуються на знищенні ворожих безпілотників. Ці групи захищають стратегічну інфраструктуру — порти та залізничні вузли. 

Як пише Delo.ua, про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України—міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, до складу таких підрозділів входять члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), що діють на підставі нещодавно ухваленої урядової постанови.

Кожної ночі залізнична інфраструктура зазнає близько десяти обстрілів. Також досить серйозні обстріли портів. Основна мета цих атак — знищити експортний потенціал країни, заблокувати шляхи до морських портів, а також перерізати логістичні маршрути до Донецької області та прифронтових територій.

"Ворог вибрав для себе, на жаль, нашу логістичну складову як одну з основних для спрямування своїх зусиль, щоб нас просто лишити або логістики до портів, або логістики до Донецької області, або прифронтової логістики", - наголосив Кулеба. 

Запровадження команд ДФТГ у портах та на об’єктах "Укрзалізниці" є частиною комплексної стратегії захисту, розробленої міністерством спільно з військовими.

"Саме в портах і на "Укрзалізниці" ми впроваджуємо перші команди, які, відповідно до постанови, ухваленої урядом, зможуть і вже виконують певні завдання зі збиття дронів, будучи при цьому не військовими, а членами ДФТГ", — зауважив очільник відомства.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.

Автор:
Тетяна Бесараб