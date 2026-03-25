Украина привлекает гражданские команды для защиты железной дороги и портов – Кулеба

В Украине начали работу первые команды гражданских лиц, специализирующихся на уничтожении вражеских беспилотников. Эти группы защищают стратегическую инфраструктуру – порты и железнодорожные узлы.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины—министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в состав таких подразделений входят члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ), действующие на основании недавно принятого правительственного постановления.

Каждую ночь железнодорожная инфраструктура подвергается около десяти обстрелов. Также достаточно серьезные обстрелы портов. Основная цель этих атак — уничтожить экспортный потенциал страны, заблокировать пути в морские порты, а также перерезать логистические маршруты в Донецкую область и прифронтовые территории.

"Враг выбрал для себя, к сожалению, нашу логистическую составляющую как одну из основных для направления своих усилий, чтобы нас просто оставить либо логистики в порты, либо логистики в Донецкую область, либо прифронтовую логистику", - подчеркнул Кулеба.

Внедрение команд ДФТГ в портах и на объектах "Укрзализныци" является частью комплексной стратегии защиты, разработанной министерством совместно с военными.

"Именно в портах и на "Укрзализныце" мы внедряем первые команды, которые, согласно постановлению, принятому правительством, смогут и уже выполняют определенные задачи по сбитию дронов, являясь при этом не военными, а членами ДФТГ", — отметил глава ведомства.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.