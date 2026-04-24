400 локомотивов и тысячи объектов: "Укрзализныця" с начала войны понесла значительные потери

С начала полномасштабного вторжения количество российских атак на инфраструктуру и подвижной состав "Укрзализныци" значительно выросло. Только в прошлом году зафиксировано почти 1,2 тысяч атак. Это больше, чем было зафиксировано в 2023 и 2024 годах вместе.

По данным директора проектного офиса АО "Укрзализныця" Константин Дода, всего за период вторжения поражено более 17,2 тысяч объектов инфраструктуры и подвижного состава. Из них 7,3 тысяч получили повреждения, а 9,9 тысяч объектов полностью уничтожены. В частности, поражено более 400 локомотивов и более 20 депо. К сожалению, потери есть и среди персонала: 40 сотрудников погибли при исполнении служебных обязанностей, 258 получили ранения.

Меры защиты "Укрзализныци"

"Укрзализныця" внедряет комплекс мер по противодействию угрозам. Компания строит централизованный ситуационный центр и получила доступ к системам обнаружения воздушных угроз.

"Наша ключевая цель сейчас - это менее 90 секунд на то, чтобы получить от системы информацию о нахождении угрозы до момента того, чтобы среагировали наши диспетчеры центральные", - отметил Дода.

Среди других механизмов защиты:

строительство специальных инженерных сооружений;

установление средств радиоэлектронной борьбы;

формирование собственных подразделений активной защиты в сотрудничестве с силами обороны;

создание филиала центра транспортного обеспечения для оперативных выездов бригад обновления.

Компания также продолжает работу по обновлению устаревшего автопарка и повышению эффективности использования внутреннего транспорта для обеспечения бесперебойной логистики.

Напомним, 23 апреля в Кривом Роге в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура вокзала. Люди не пострадали, поскольку были предварительно предупреждены об опасности и находились в укрытиях.