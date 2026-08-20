Россия срочно увеличивает импорт бензина из Азии из-за новой волны топливного кризиса

Россия в августе 2026 года экстренно наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии, пытаясь преодолеть вторую волну охватившего регионы и Москву дефицита моторного и авиационного топлива. За месяц объемы зарубежных закупок бензина и авиакеросина возрастут до 270 тысяч тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Около трети всего импортируемого объема (ориентировочно 90 тыс. тонн) поступит непосредственно из Индии. Остальные партии транспортируют по схеме перегрузки с борта на борт в открытом море у побережья Малайзии и Южной Кореи.

Логистика и высокая стоимость импортного топлива

Согласно данным трекеров, на текущей неделе в порты Дальнего Востока РФ прибудут два больших танкера:

Авиагас из Малайзии: один из судов доставляет не менее 40 тыс. тонн топлива индийского происхождения, загруженного в Джохорском проливе.

Бензин из Кореи: второй танкер в начале августа принял около 30 тыс. тонн автобензина у южнокорейского порта Йосу.

Первый танкер с индийским топливом разгрузился в арктическом порту Витино еще в начале месяца после длительных переговоров импортеров по стоимости. Главной преградой остается очень высокая стоимость: паритетная цена индийского бензина в июле достигла 100 466 рублей за тонну (более 100 рублей за литр), что на 40% превосходит оптовые котировки марки АИ-92 на Петербургской бирже (71 870 рублей).

Причины топливного коллапса в России

Стремительный рост закупок за рубежом обусловлен критическим спадом внутренней нефтепереработки:

В июле объемы первичной переработки нефти в РФ обвалились до 3,6 млн баррелей в сутки (самый низкий показатель с 2002 года), а дальнейшее незначительное восстановление до 4 млн баррелей все равно остается на треть ниже сезонной нормы.

Кризис углубился даже несмотря на то, что российские власти разрешили продажу низкокачественного горючего классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4" и снизили обязательный норматив биржевых продаж с 15% до 10%.

Эксперты отмечают, что из-за высоких затрат на морской фрахт и страхования судов розничным сетям АЗС в РФ придется снова существенно повышать цены для конечных потребителей, чтобы компенсировать затраты на импорт.

Напомним, ранее сообщалось, что завезенный в Россию бензин из Индии оказался вдвое дороже российского и не поступил на АЗС. Первые импортные партии застряли на оптовых складах из-за невозможности продаж без убытков.