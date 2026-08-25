Бензина АИ-95 нет почти на 80% российских заправок

В России возник острый дефицит бензина АИ-95 – одного из самых популярных среди водителей топлива. По состоянию на 24 августа он был всего на 22% российских АЗС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

По данным сервиса "Бензонавт", бензин АИ-95 можно найти только на 5,6 тыс. из 26,1 тыс. АЗС в России.

Ни в одном из регионов показатель доступности этой марки не превышает 50%. Худшая ситуация — в Сахалинской области (3%), а также в оккупированных Крыму (2%) и Севастополе (1%).

В Москве бензин АИ-95 обнаруживается всего на 161 из 786 заправок — это 20%. Дизельное топливо есть на 392 столичных АЗС (50%), АИ-92 – на 236 (30%).

Лидирует по доступности АИ-95 Санкт-Петербург (42%), за ним следуют Татарстан (41%) и Орловская область (36%).

В среднем по России литр бензина этой марки стоит 71 рубль (примерно 37,53 гривны).

Что известно о проблемах с горючим в России?

Вторая волна топливного кризиса набирает обороты не только в Москве и Петербурге, но и по всей России. За последнюю неделю нехватка топлива фиксировалась в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

Также лимиты на продажу топлива появились в Москве, несмотря на то, что его приоритетно поставляют накануне выборов в Госдуму, свозя топливо из регионов Урала и Сибири. "Газпромнефть" ограничила отпуск бензина и дизеля 40 литрами на автомобиль, а "Татнефть" – 50 и 60 литрами соответственно. "Роснефть" ввела лимиты на продажу автобензина в 30 литров на машину на всех АЗС компании в стране.

Кроме того, несколько крупных российских нефтяных компаний ограничили продажи автобензин на заправках в Санкт-Петербурге.

Топливный кризис в России обострился после новой серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). С начала августа атак подверглись более 10 предприятиям отрасли, по меньшей мере пять встали.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы и ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива.