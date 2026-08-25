Бензину АІ-95 немає на майже 80% російських заправок

У Росії виник гострий дефіцит бензину АІ-95 — одного з найбільш популярних серед водіїв палива.Станом на 24 серпня він був лише на 22% російських АЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

За даними сервісу «Бензонавт», бензин АІ-95 можна знайти тільки на 5,6 тис. з 26,1 тис. АЗС у Росії.

У жодному з регіонів показник доступності цієї марки не перевищує 50%. Найгірша ситуація — у Сахалінській області (3%), а також в окупованих Криму (2%) та Севастополі (1%).

У Москві бензин АІ-95 можна знайти лише на 161 із 786 заправок — це 20%. Дизельне паливо є на 392 столичних АЗС (50%), АІ-92 – на 236 (30%).

Лідирує за доступністю АІ-95 Санкт-Петербург (42%), за ним йдуть Татарстан (41%) та Орловська область (36%).

У середньому по Росії літр бензину цієї марки коштує 71 рубль (приблизно 37,53 гривні).

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Друга хвиля паливної кризи набирає обертів не тільки в Москві та Петербурзі, а й по всій Росії. За останній тиждень брак палива фіксувався в Астраханській, Волгоградській, Іркутській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

Також ліміти на продаж палива з'явилися у Москві, незважаючи на те, що її пріоритетно постачають напередодні виборів до Держдуми, звозячи паливо з регіонів Уралу та Сибіру. "Газпромнефть" обмежила відпустку бензину та дизеля 40 літрами на автомобіль, а "Татнефть" - 50 і 60 літрами відповідно. "Роснефть" ввела ліміти на продаж автобензину в 30 літрів на машину на всіх АЗС компанії в країні.

Крім того, декілька великих російських нафтових компаній обмежили продажі автобензину на заправках у Санкт-Петербурзі.

Паливна криза в Росії загострилася після нової серії українських ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ). З початку серпня атак зазнали понад 10 підприємств галузі, щонайменше п'ять встали.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року почила імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.