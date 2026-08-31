Американський інвестбанк Goldman Sachs попередив про ризик дефіциту дизпалива на світовому ринку

Конфлікти на Близькому Сході та війна Росії проти України паралізували частину світової нафтопереробки. Інвестбанк Goldman Sachs прогнозує різке погіршення ситуації на ринку дизельного пального через скорочення виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Ситуація на ринку

"Зростання кількості ударів по нафтопереробних заводах на Близькому Сході та в Росії ще більше обмежило і без того перевантажені світові потужності з переробки, піднявши маржу нафтопродуктів до нових максимумів. Дизельне паливо залишається в епіцентрі зростання", — зазначили аналітики Goldman Sachs, зокрема Юлія Жесткова, Грігсбі та Даан Струйвен.

Перебої в роботі НПЗ на 60% перевищують сезонні норми. За оцінками банку, прибуток від виробництва бареля дизельного пального понад вартість нафти Brent наступного року становитиме в середньому $63 у США та $49 в Європейському Союзі (раніше прогнозувалося $27 та $19 відповідно).

Причини поглиблення паливної кризи

Як зазначили в Goldman Sachs, зростання цін на готові нафтопродукти випереджає подорожчання сирої нафти. Ситуацію ускладнюють наступні фактори:

продовження Росією заборони на експорт дизельного пального до вересня;

зростання попиту в Бразилії;

наближення опалювального сезону в Північній півкулі.

Експорт сирої нафти з Перської затоки відновився до 70–80% від довоєнного рівня, проте поставки готової продукції залишаються на рівні 40%. У банку наголошують, що відновлення експорту можливе лише за умови геополітичної деескалації.

Ситуація на біржових ринках

На ф'ючерсних ринках ціна нафти марки Brent зросла майже на 50% від початку року і досягла близько $91 за барель. Тим часом ф'ючерси на європейський газойль зросли більш ніж удвічі.

Генеральний директор Shell Plc Ваель Саван заявив про скорочення ринку через загрози атаки на російські НПЗ та ризики для судноплавства в Перській затоці та Червоному морі. Керівник TotalEnergies SE Патрік Пуянне додав, що через Ормузьку протоку проходила сира нафта, але постачання нафтопродуктів звідти повністю припинилося.

На думку банку, для повного відновлення обсягів нафтопереробки необхідне зниження геополітичної напруженості у світі.

Нагадаємо, Росія втретє продовжила заборону на експорт дизелю для виробників до 30 вересня на тлі рекордної серпневої серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах.