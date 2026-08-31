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"Укрпошта" доставлятиме свідоцтва про шлюб за кордон: сервіс розширять на 48 країн

Укрпошта
"Укрпошта" доставлятиме свідоцтва про шлюб за кордон / Shutterstock

Національний поштовий оператор "Укрпошта" долучився до оновленого державного сервісу "Шлюб онлайн 2.0" і забезпечить міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для громадян України, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

Спільна ініціатива Міністерства юстиції України, Міністерства цифрової трансформації України та призначеного поштового оператора дозволить отримати оригінал документа без необхідності повернення в Україну.

Етапи розширення та географія доставки

Проєкт реалізується як пілотний з поступовим розширенням мережі обслуговування:

  • Масштабування: географію міжнародної доставки розширять у три етапи — до 48 країн Європи та світу;
  • Старт пілота: першу країну призначення відкриють у вересні 2026 року, після чого публікуватимуть переліки наступних напрямків, точні строки та вартість доставки;
  • Винятки: доставка свідоцтв не здійснюватиметься до Росії та Білорусі.

Розвиток послуги "Шлюб онлайн"

Державний сервіс "Шлюб онлайн" діє в Україні вже два роки. За даними компанії, у 2026 році 40% усіх шлюбів у країні було зареєстровано в електронній формі. Завдяки залученню міжнародної логістики повний цикл — від подання заяви та проведення відеоцеремонії до отримання офіційного документа — стає повністю дистанційним.

Над реалізацією версії 2.0 працюють Мін'юст, Мінцифри, ДП "Дія", ДП "Національні інформаційні системи" та Цифрові офіси ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" створила службу авіабезпеки. Новий підрозділ контролюватиме міжнародні відправлення та виявлятиме заборонені й небезпечні вкладення.

Автор:
Максим Кольц

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