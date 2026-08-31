Від виплат до житла та роботи: прифронтові громади пропонують змінити систему підтримки ВПО

Державну систему підтримки внутрішньо переміщених осіб пропонують перебудувати: замість окремих виплат та послуг запровадити супровід людини від евакуації до інтеграції в новій громаді або безпечного повернення додому.

Як пише Delo.ua, відповідні законодавчі зміни розробила Асоціація прифронтових міст та громад. Ініціативу презентував її очільник, мер Харкова Ігор Терехов під час онлайн-зустрічі з народними депутатами – членами міжфракційного об’єднання "ВПО України".

Наступним етапом має стати створення спільної робочої групи за участю представників асоціації, депутатів, юристів та експертів, яка доопрацює ініціативу. Після цього документ планують передати профільному комітету Верховної Ради та внести до парламенту.

За наведеними даними, лише у Харкові проживають 222 тис. ВПО, серед яких понад 28 тис. дітей.

"Держава має не просто зафіксувати статус ВПО і призначити переселенцю окрему виплату, а провести людину по всьому маршруту від моменту евакуації до нормального життя, з житлом, роботою, освітою для дітей, соціальними та медичними послугами", – заявив Терехов.

Що пропонують змінити для ВПО

Автори ініціативи пропонують закріпити в законодавстві про ВПО поняття "вимушено внутрішньо переміщена особа", бо "це підкреслює, що люди залишили свої домівки не з власної волі".

Статус ВПО також пропонують надавати дітям, які народилися після переміщення родини, бо наразі чинне законодавство цього не передбачає.

Окремий блок стосується житла. Серед запропонованих механізмів – соціальне та комунальне житло, компенсації за втрачену нерухомість, пільгові кредити та субсидія на оренду як безповоротна адресна допомога, яку можна використовувати як у соціальному житловому фонді, так і на приватному ринку.

Для людей, які мають житло на окупованій території або в зоні бойових дій, але фактично не можуть ним користуватися, пропонують передбачити можливість добровільно відмовитися від такого майна або частки в ньому на користь держави та отримати компенсацію для придбання житла в безпечному регіоні.

Розмір допомоги ВПО пропонують прирівняти до базової соціальної допомоги, яка станом на сьогодні становить 4500 грн. Протягом перших шести місяців після переміщення її хочуть призначати без урахування доходів сім'ї.

Також пропонується переглянути майнові критерії. Купівля квартири без ремонту, недобудованого будинку чи земельної ділянки вартістю до 2 млн грн, а також депозит до 2 млн грн не повинні бути підставою для припинення допомоги.

У разі скасування виплат людину мають повідомляти про причину не пізніше ніж за 10 днів та інформувати про порядок оскарження.

Ще одна пропозиція – створити єдиний маршрут підтримки ВПО, який охоплюватиме житло, соціальні й медичні послуги, працевлаштування, перекваліфікацію та освіту дітей.

Звернутися по допомогу можна буде через транзитний центр, ЦНАП, орган соцзахисту, медичний чи освітній заклад або цифровий сервіс. Установи мають обмінюватися інформацією без необхідності повторно подавати ті самі документи.

До працевлаштування ВПО пропонують залучити приватні агентства зайнятості. За працевлаштовану людину агентство отримуватиме одну мінімальну зарплату (на сьогодні це 8647 грн), а якщо вона пропрацює щонайменше шість місяців – ще дві.

Окремі механізми передбачені для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду.

Раніше Терехов заявляв, що один рік роботи на прифронтових територіях потрібно зараховувати як два роки страхового стажу.