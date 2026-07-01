Рада ухвалила новий закон про ВПО: які гарантії отримають переселенці

Верховна Рада 1 липня ухвалила в цілому законопроєкт №12301, який стане новим базовим законодавчим актом у сфері захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Документ враховує наслідки повномасштабної війни та актуалізує державну політику щодо підтримки переселенців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення парламенту.

Закон набере чинності через три місяці після офіційного опублікування. Після цього втратить чинність чинний закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" №1706-VII.

Документ закріплює державні гарантії підтримки ВПО на всіх етапах — від адаптації та інтеграції за новим місцем проживання до повернення додому та реінтеграції.

Однією з ключових новацій є гарантування права на пенсійне забезпечення на загальних підставах. Закон прямо встановлює, що для внутрішньо переміщених осіб не можуть застосовуватися додаткові або відмінні від загального порядку вимоги щодо призначення, виплати, перерахунку чи переведення пенсії.

Також передбачено створення електронного кабінету ВПО. Через нього здійснюватиметься оцінка потреб переселенців, рівня їхньої інтеграції та ефективності наданої підтримки.

У сфері житлового забезпечення закон передбачає як загальні механізми підтримки, визначені житловим законодавством, так і спеціальні інструменти для ВПО. Для окремих категорій переселенців, які визначатиме уряд, проживання у житлі для тимчасового розміщення не обмежуватиметься строками під час воєнного або надзвичайного стану та ще протягом шести місяців після його завершення.

Окремо на законодавчому рівні врегульовується статус місць тимчасового проживання. Йдеться про модульні містечка, гуртожитки, готелі та інші приміщення, які використовуються для розміщення переселенців.

Крім того, закон визначає основні функції центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Це має забезпечити безперервність підтримки ВПО незалежно від кадрових чи структурних змін в уряді.

Що ще змінюється для переселенців

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк зазначила, що чинний закон про ВПО був ухвалений ще у 2014 році як відповідь на першу хвилю внутрішнього переміщення.

Замість довідки про взяття на облік ВПО передбачається формування витягу з відповідної бази даних. Це має зменшити залежність доступу до послуг від наявності паперового документа і зробити систему більш зручною для людей.

"Окремий блок змін стосується житлових прав ВПО. Документ передбачає регулювання діяльності місць тимчасового проживання, а також різні механізми реалізації права на житло: пільгові кредити, набуття права власності, викуп житла, користування чи оренду житла та інші інструменти", — акцентувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову, яка змінює правила надання компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Головна зміна стосується закладів, які прихистили переселенців, що лишилися без документів.