- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Виплати ВПО на проживання: кому потрібно подати заяву до 1 червня, щоб не втратити кошти
1 червня 2026 року завершується прийом заяв на призначення грошової допомоги на проживання для переселенців, для яких уряд розширив правила отримання виплат.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Діти з-поміж ВПО мають право на грошову допомогу без урахування рівня доходу їхньої родини. Якщо оформити документи до 1 червня 2026 року, кошти нарахують заднім числом з 1 лютого 2026 року.
Зміни торкнулися і непрацездатних переселенців. Громадяни, яким раніше скасували виплати через високий рівень доходу, тепер можуть звернутися із заявою повторно. У разі подачі документів до 1 червня 2026 року гроші виплатять за весь період, починаючи з 1 січня 2026 року.
Вчасне звернення дозволяє повернути кошти за попередні місяці. Якщо подати заяву після 1 червня 2026 року, допомогу призначать лише з місяця реєстрації звернення.
Як подати заяву?
Надіслати документи на призначення допомоги можна такими способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- поштою на адресу територіального органу ПФУ;
- через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- через представника виконавчого органу місцевої ради відповідної громади.
Нагадаємо, в Україні діє механізм перевірки місця в черзі на фінансування за програмою "Житло для ВПО з ТОТ". Це стосується внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.