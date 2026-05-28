Виплати ВПО на проживання: кому потрібно подати заяву до 1 червня, щоб не втратити кошти

жінка ноутбук офіс
1 червня 2026 року завершується термін подачі заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій ВПО / Freepik

1 червня 2026 року завершується прийом заяв на призначення грошової допомоги на проживання для переселенців, для яких уряд розширив правила отримання виплат.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Діти з-поміж ВПО мають право на грошову допомогу без урахування рівня доходу їхньої родини. Якщо оформити документи до 1 червня 2026 року, кошти нарахують заднім числом з 1 лютого 2026 року.

Зміни торкнулися і непрацездатних переселенців. Громадяни, яким раніше скасували виплати через високий рівень доходу, тепер можуть звернутися із заявою повторно. У разі подачі документів до 1 червня 2026 року гроші виплатять за весь період, починаючи з 1 січня 2026 року.

Вчасне звернення дозволяє повернути кошти за попередні місяці. Якщо подати заяву після 1 червня 2026 року, допомогу призначать лише з місяця реєстрації звернення.

Як подати заяву?

Надіслати документи на призначення допомоги можна такими способами:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України; 
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ; 
  • поштою на адресу територіального органу ПФУ; 
  • через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП); 
  • через представника виконавчого органу місцевої ради відповідної громади.

Нагадаємо, в Україні діє механізм перевірки місця в черзі на фінансування за програмою "Житло для ВПО з ТОТ". Це стосується внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Автор:
Тетяна Ковальчук