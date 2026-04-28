Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виплати ВПО по-новому: термін подачі заяв продовжили, а обмеження скасували

гривни
Виплати на дітей більше не залежать від доходу сім'ї / Depositphotos

Міністерство соціальної політики України розширює програму підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Термін подачі заяв на отримання допомоги офіційно продовжено до 1 червня 2026 року. 

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

"Ми паралельно розширюємо доступ до виплат і прибираємо обмеження, які раніше заважали людям отримувати законну підтримку від держави", — зазначив міністр.

Ключові зміни в правилах:

  • Діти з родин ВПО отримуватимуть виплати незалежно від доходу сім'ї, а нарахування буде з 1 лютого за умови подачі заяви до 1 червня. 
  • Люди, яким припинили виплати через перевищення доходу, можуть повторно подати документи і отримати перерахунок з 1 січня.
  • Запроваджено ще один шестимісячний період надання допомоги для тих, хто цього потребує.

Що змінюється для дітей ВПО?

Тепер допомога на проживання для дітей ВПО до 6 років призначається незалежно від доходу батьків, проте за умови дотримання інших критеріїв програми.

Діти 6–18 років отримують допомогу, якщо проживають на територіях бойових дій або на безпечних територіях і навчаються в місцевому закладі освіти.

Важливо подати заяву про перегляд допомоги до 1 червня 2026 року, щоб отримати виплати з 1 лютого 2026 року.

Оновлення для непрацездатних осіб

Для пенсіонерів та людей з інвалідністю розширили можливості: якщо раніше дохід перевищував установлений ліміт, тепер можна повторно подати документи на перегляд виплат.

У 2026 році граничний дохід становить 10 380 грн на одну людину.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Раніше уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Основна частина коштів - 6,6 млрд грн піде на пряму компенсацію за втрачене майно, тоді як 1,1 млрд грн спрямують на розбудову фонду соціального житла.

Автор:
Тетяна Бесараб