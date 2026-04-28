Виплати ВПО по-новому: термін подачі заяв продовжили, а обмеження скасували

Міністерство соціальної політики України розширює програму підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Термін подачі заяв на отримання допомоги офіційно продовжено до 1 червня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

"Ми паралельно розширюємо доступ до виплат і прибираємо обмеження, які раніше заважали людям отримувати законну підтримку від держави", — зазначив міністр.

Ключові зміни в правилах:

Діти з родин ВПО отримуватимуть виплати незалежно від доходу сім'ї, а нарахування буде з 1 лютого за умови подачі заяви до 1 червня.

Люди, яким припинили виплати через перевищення доходу, можуть повторно подати документи і отримати перерахунок з 1 січня.

Запроваджено ще один шестимісячний період надання допомоги для тих, хто цього потребує.

Що змінюється для дітей ВПО?

Тепер допомога на проживання для дітей ВПО до 6 років призначається незалежно від доходу батьків, проте за умови дотримання інших критеріїв програми.

Діти 6–18 років отримують допомогу, якщо проживають на територіях бойових дій або на безпечних територіях і навчаються в місцевому закладі освіти.

Важливо подати заяву про перегляд допомоги до 1 червня 2026 року, щоб отримати виплати з 1 лютого 2026 року.

Оновлення для непрацездатних осіб

Для пенсіонерів та людей з інвалідністю розширили можливості: якщо раніше дохід перевищував установлений ліміт, тепер можна повторно подати документи на перегляд виплат.

У 2026 році граничний дохід становить 10 380 грн на одну людину.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Раніше уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Основна частина коштів - 6,6 млрд грн піде на пряму компенсацію за втрачене майно, тоді як 1,1 млрд грн спрямують на розбудову фонду соціального житла.