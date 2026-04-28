Выплаты ВПЛ по-новому: срок подачи заявлений продлили, а ограничения отменили

Министерство социальной политики Украины расширяет программу поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Срок подачи заявлений на получение пособия официально продлен до 1 июня 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

"Мы параллельно расширяем доступ к выплатам и убираем ограничения, которые раньше мешали людям получать законную поддержку от государства", - отметил министр.

Ключевые изменения в правилах:

Дети из семей ВПЛ будут получать выплаты независимо от дохода семьи, а начисление будет с 1 февраля при подаче заявления до 1 июня.

Люди, которым прекратили выплаты из-за превышения дохода, могут повторно предоставить документы и получить перерасчет с 1 января.

Введен еще один шестимесячный период оказания помощи для нуждающихся.

Что меняется для детей ВПЛ?

Теперь пособие на проживание для детей ВПЛ до 6 лет назначается независимо от дохода родителей, однако при соблюдении других критериев программы.

Дети 6–18 лет получают помощь, если проживают на территориях боевых действий или на безопасных территориях и учатся в местном учебном заведении.

Важно подать заявление о пересмотре помощи до 1 июня 2026 года, чтобы получить выплаты с 1 февраля 2026 года.

Обновление для нетрудоспособных лиц

Для пенсионеров и людей с инвалидностью расширили возможности: если раньше доход превышал установленный предел, теперь можно повторно подать документы на пересмотр выплат.

В 2026 году предельный доход составляет 10380 грн на одного человека.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.

Ранее правительство выделило дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Основная часть средств – 6,6 млрд грн пойдет на прямую компенсацию за утраченное имущество, тогда как 1,1 млрд грн направят на строительство фонда социального жилья.