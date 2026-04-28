Выплаты ВПЛ по-новому: срок подачи заявлений продлили, а ограничения отменили

Выплаты на детей больше не зависят от дохода семьи

Министерство социальной политики Украины расширяет программу поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Срок подачи заявлений на получение пособия официально продлен до 1 июня 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

"Мы параллельно расширяем доступ к выплатам и убираем ограничения, которые раньше мешали людям получать законную поддержку от государства", - отметил министр.

Ключевые изменения в правилах:

  • Дети из семей ВПЛ будут получать выплаты независимо от дохода семьи, а начисление будет с 1 февраля при подаче заявления до 1 июня.
  • Люди, которым прекратили выплаты из-за превышения дохода, могут повторно предоставить документы и получить перерасчет с 1 января.
  • Введен еще один шестимесячный период оказания помощи для нуждающихся.

Что меняется для детей ВПЛ?

Теперь пособие на проживание для детей ВПЛ до 6 лет назначается независимо от дохода родителей, однако при соблюдении других критериев программы.

Дети 6–18 лет получают помощь, если проживают на территориях боевых действий или на безопасных территориях и учатся в местном учебном заведении.

Важно подать заявление о пересмотре помощи до 1 июня 2026 года, чтобы получить выплаты с 1 февраля 2026 года.

Обновление для нетрудоспособных лиц

Для пенсионеров и людей с инвалидностью расширили возможности: если раньше доход превышал установленный предел, теперь можно повторно подать документы на пересмотр выплат.

В 2026 году предельный доход составляет 10380 грн на одного человека.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.

Ранее правительство выделило дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Основная часть средств – 6,6 млрд грн пойдет на прямую компенсацию за утраченное имущество, тогда как 1,1 млрд грн направят на строительство фонда социального жилья.

Автор:
Татьяна Бессараб