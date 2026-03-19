Государство направило 7,7 млрд грн на жилье для ВПЛ: детали новых выплат и строительства

Правительство выделило 6,6 млрд гривен на жилые ваучеры для ВПЛ

Правительство выделило дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Основная часть средств – 6,6 млрд грн пойдет на прямую компенсацию за утраченное имущество, тогда как 1,1 млрд грн направят на строительство фонда социального жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Программа ориентирована на наиболее уязвимые категории граждан и жителей городов, подвергшихся наибольшим разрушениям.

Расширение программы естьВосстановление

На выплаты в рамках компонента "Жилье для ВПЛ с ТОТ" предусмотрено 6,6 млрд грн.

Эти средства обеспечат жилье более 3300 семей, имеющих статус участника боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны.

Государство выдает жилые ваучеры номиналом 2 млн грн на одного человека или семью, чье жилье осталось в оккупации. Полученные сертификаты можно использовать для покупки квартиры или дома как на вторичном рынке, так и в новостройках или для погашения ипотечного кредита.

По данным Минразвития, в настоящее время по программе подано более 32 тысяч заявлений. Из них более 20-ти тысяч уже получили положительные решения от профильных комиссий в общинах.

Функционал бронирования и последующего использования ваучеров уже подготовлен. Также в ближайшее время планируется привлечь дополнительное финансирование в размере 80 млн. евро в виде займа от Банка развития Совета Европы (БРРЭ).

Как подать заявку на получение жилого ваучера

Процесс подачи заявок максимально цифровизирован. Уже сейчас переселенцы могут использовать приложение или портал "Действие".

В ближайшей перспективе функционал приема документов станет доступен также через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) и нотариусов.

Строительство социального арендного жилья

Отдельное направление финансирования в размере 1,1 млрд грн выделено на строительство социального арендного жилья.

Этот проект разработан специально для мариупольцев, потерявших жилье в результате полномасштабного вторжения.

Новые жилые площади смогут получить 505 семей из Мариуполя.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.

Добавим, что в ноябре 2025 года Украина получила от Банка развития Совета Европы второй транш в сумме 100 млн. евро для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Автор:
Татьяна Бессараб