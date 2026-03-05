В Украине могут начать заселять ВПЛ в арестованные отели – АРМА предлагает правительству первые четыре объекта

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) предложило правительству передать для временного проживания внутри перемещенных лиц четыре арестованных объекта — гостиницы, дома отдыха и один жилой дом.

Как пишет delo.ua , об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Реализация арестованных гостиниц в пользу ВПЛ

"Мы подготовили перечень арестованных активов, с которых предлагаем начать практическую реализацию механизма использования имущества для нужд ВПЛ или временного размещения", - сообщила и.о. главы АРМА Ярослава Максименко.

Она подчеркнула, что при положительном решении начало заселения начнется в мае.

Размещение внутриперемещенных лиц планируется в Кировоградской, Одесской, Полтавской и Ровенской областях.

Ранее правительство начало масштабный процесс передачи государственной недвижимости и находящихся в управлении АРМА активов для расселения ВПЛ.

Максименко подчеркнула, что " важно запустить первые объекты, отработать механизм на практике, а дальше масштабировать модель".

Также, как отметила в.и.о председателя АРМА, арестованные объекты отойдут не только в пользование ВПЛ. Остальные активы будут эксплуатироваться на коммерческой основе.

Напомним, что арендное муниципальное жилье предоставляется также в восьми областях Украины.