В Україні можуть почати заселяти ВПО в арештовані готелі – АРМА пропонує уряду перші чотири обʼєкти

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) запропонувало уряду передати для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб чотири арештовані об’єкти — готелі, будинки відпочинку та один житловий будинок.

Як пише delo.ua , про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Реалізація арештованих готелів на користь ВПО

"Ми підготували перелік арештованих активів, з яких пропонуємо розпочати практичну реалізацію механізму використання майна для потреб ВПО або тимчасового розміщення", - повідомила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Вона підкреслила, що при позитивному рішенні початок заселення почнеться у травні.

Розміщення внутрішньо переміщених осіб планується в Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях.

Раніше уряд розпочав масштабний процес передачі державної нерухомості та активів, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення ВПО.

Максименко наголосила, що "важливо запустити перші об’єкти, відпрацювати механізм на практиці, а далі масштабувати модель".

Також, як зазначила т.в.о голови АРМА, арештовані обʼєкти відійдуть не тільки в користування ВПО. Решта активу буде експлуатована на комерційній основі.

Нагадуємо, що орендне муніципальне житло надається також в восьми областях України.