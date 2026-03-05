Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

44,11

43,80

EUR

51,50

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні можуть почати заселяти ВПО в арештовані готелі – АРМА пропонує уряду перші чотири обʼєкти

готель
В Україні можуть почати заселяти ВПО в арештовані готелі / Depositphotos

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) запропонувало уряду передати для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб чотири арештовані об’єкти — готелі, будинки відпочинку та один житловий будинок.

Як пише delo.ua , про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". 

Реалізація арештованих готелів на користь ВПО

"Ми підготували перелік арештованих активів, з яких пропонуємо розпочати практичну реалізацію механізму використання майна для потреб ВПО або тимчасового розміщення", -  повідомила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Вона підкреслила, що при позитивному рішенні початок заселення почнеться у травні. 

Розміщення внутрішньо переміщених осіб  планується в Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях. 

Раніше уряд розпочав масштабний процес передачі державної нерухомості та активів, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення ВПО.

Максименко наголосила, що "важливо запустити перші об’єкти, відпрацювати механізм на практиці, а далі масштабувати модель".   

Також, як зазначила т.в.о голови АРМА, арештовані обʼєкти відійдуть не тільки в користування ВПО. Решта активу буде  експлуатована на комерційній основі. 

Нагадуємо, що орендне муніципальне житло надається також в восьми областях України.

Автор:
Інна Негру