Муніципальне житло для оренди: вісім громад вже подолали перший етап відбору у проєкті

За результатами першого етапу відбору в межах проєкту зі створення муніципального орендного житла було відібрано вісім громад. Загалом на участь у програмі претендувало 25 заявників, проте лише вісім із них продовжать боротьбу на наступних стадіях

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Йдеться про Львівську, Житомирську, Полтавську, Миколаївську, Кременчуцьку, Бучанську, Обухівську та Дрогобицьку громади, які успішно подолали перший етап відбору.

Очікується, що в межах проєкту нове житло зможуть отримати приблизно близько двох тисяч родин.

Спеціальна комісія з представників Мінрозвитку, Мінфіну, Агентства відновлення та Команди підтримки реформ при Мінрозвитку. Представники Європейської Комісії і ЄІБ відібрала громади за критеріями наявності землі, інфраструктури, кількості ВПО та досвіду проєктів.

Далі вісім громад мають показати конкретні плани: проєктні рішення, розташування, доступ до інфраструктури та спроможність реалізувати будівництво.

Презентації концепцій та фінансових моделей відбудуться на початку березня. Після цього комісія здійснить виїзди на місця і визначить кілька громад для пілотної реалізації.

Створення муніципального житла для оренди

Ще в травні стало відомо про пілотний проєкт ЄІБ, спрямований на створення соціального муніципального житла. Він може охопити до 50 громад.

Проєкт, який координує Мінстерство розвитку громад та територій України, передбачає будівництво житла, що залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові.

Насамперед таке житло зможуть орендувати внутрішньо переміщені особи, ветерани, родини загиблих захисників, а також вчителі, лікарі й працівники критичної інфраструктури.

Пілотну фазу фінансують за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії.

На неї спрямовано 100 млн євро — порівну кредитних і грантових коштів із загального пакета у 400 млн євро виділених на ініціативу. Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит.

Прийом звернень від територіальних громад для участі в експериментальному проєкті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла стартував у листопаді 2025 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади житлової політики". Документ визначає нові вимоги до якості житла та механізми підтримки будівництва, придбання й оренди.