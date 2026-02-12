Запланована подія 2

Соціальне житло та нові правила оренди: Зеленський підписав закон про засади житлової політики

багатоповерхівка, житло
Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики. / Freepik

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади житлової політики". Документ визначає нові вимоги до якості житла та механізми підтримки будівництва, придбання й оренди. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 13 січня 2026 року. Він запроваджує єдину житлову систему та передбачає реновацію застарілого житлового фонду.

Що зміниться?

Згідно із документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.

Крім того, закон змінює правила щодо службового житла — відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату.

Ще один інструмент — оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуться нове соціальне житло.

Також у рамках нової житлової політики буде створено єдину інформаційно-аналітичну систему у сфері житла, яка, по-перше, оцифрує всі квартирні черги, по-друге — працюватиме як єдиний цифровий хаб, що об’єднає всі дані в одному місці та автоматично взаємодіє з іншими державними реєстрами.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України у жлвтні 2025 року почав напрацьовувати нові програми забезпечення житлом переселенців.

Автор:
Тетяна Ковальчук