Социальное жилье и новые правила аренды: Зеленский подписал закон об основах жилищной политики

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах жилищной политики". Документ определяет новые требования к качеству жилья и механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды.

Этот закон Верховная Рада приняла 13 января 2026 года. Он вводит единую жилищную систему и предусматривает реновацию устаревшего жилищного фонда.

Что изменится?

Согласно документу, бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения — военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.

Кроме того, закон изменяет правила служебного жилья — теперь оно будет предоставляться исключительно временно, его нельзя будет приватизировать, а проживать можно будет только на время выполнения служебных обязанностей за льготную арендную плату .

Еще один инструмент - аренда с правом выкупа. Это жилье, которое после 10 лет аренды можно будет получить в собственность, но этим правом можно будет воспользоваться только один раз. Платежи, уплачиваемые арендатором за этот период, будут идти в специальный револьверный фонд, из которого будут строиться новое социальное жилье.

Также в рамках новой жилищной политики будет создана единая информационно-аналитическая система в сфере жилья, которая, во-первых, оцифрует все квартирные очереди, во-вторых, будет работать как единый цифровой хаб, объединяющий все данные в одном месте и автоматически взаимодействующий с другими государственными реестрами.

