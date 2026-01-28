Житлові ваучери для ВПО та ветеранів: як працює програма та терміни виплат

Вже понад 28 тисяч людей подали заявки на житлові ваучери у рамках програми "єВідновлення". Перший етап держпослуги охоплює внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які мають статус учасника бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Де найбільше звернень?

У регіонах, зокрема й у Києві, вже працюють близько 1200 комісій, які розглядають заявки від людей. Вони вже ухвалили майже 4 500 позитивних рішень. Перевірити статус заявки або отримати повідомлення про рішення комісії людина може у мобільному застосунку "Дія". Фінансування програми планується розпочати наприкінці лютого, після чого люди отримають житлові ваучери.

Найбільше звернень надійшло з Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей і столиці. Водночас за темпами опрацювання найкращі результати показують Сумська, Полтавська, Черкаська та Вінницька області.

Розгляд заяв

Лише за перший тиждень роботи програми, з 1 грудня 2025 року, надійшло понад 18 тисяч заяв, що суттєво навантажило систему. На швидкість роботи комісій, зокрема в Києві, також впливає безпекова ситуація: у січні через російські удари по енергетичній інфраструктурі були тривалі повітряні тривоги та відключення світла.

Проте не лише безпека є чинником затримок. Заступниця міністра Наталія Козловська наголосила на важливості місцевої ініціативи: "Ще наприкінці вересня 2025 року, одразу після ухвалення постанови, Мінрозвитку звернулося до всіх громад із вимогою завчасно сформувати комісії, щоб вони були готові працювати із зверненнями людей з першого дня запуску програми. Наразі залишилось близько 5% від усіх заяв, які тимчасово не можуть бути розглянуті саме через відсутність комісій у окремих громадах".

Причини відмов

На сьогодні усі подані заявки пройшли верифікацію Міністерством фінансів України. Мінфін у разі виявлення неточностей формує рекомендації щодо додаткової перевірки даних та передає їх на розгляд комісіям.

Важливо, що рекомендації Мінфіну не є автоматичною підставою для відмови в отриманні ваучера. Остаточне рішення завжди має ухвалювати комісія, яка розглядає заяву людини на місці. Підставами для відмови можуть бути виключно:

подання заяви особою, яка не має права на отримання допомоги або повноважень її подавати;

виявлення недостовірних даних у заяві.

Що дає житловий ваучер?

Нагадаємо, що новий компонент програми "єВідновлення" передбачає надання ваучера на 2 млн грн. Ці кошти можна використати для:

купівлі готового житла;

інвестування в будівництво нової оселі;

сплати внеску за іпотекою.

Наступний етап — перерахування коштів і старт фінансування. Щойно з’явиться можливість бронювати кошти — буде поінформовано кожну людину, яка подала заявку та отримала позитивну відповідь.

Нагадаємо, українці, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії, отримали нову хвилю підтримки. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 8,8 млрд грн. Це дозволить надати житлові сертифікати ще майже 6300 родинам для придбання нових осель.