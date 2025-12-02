Переселенці з тимчасово окупованих територій подали вже понад 10 тисяч заяв на житлові ваучери: статистика по регіонах

На участь у програмі житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб ( ВПО) з тимчасово окупованих територій ( ТОТ) подано вже 10 628 заяв. Найбільше активності спостерігається у Дніпропетровській та Запорізькій областях та у Києві.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та ткриторій.

Житлові ваучери для ВПО

Найактивніше подають заявки у рамках нового компоненту "єВідновлення" у Дніпропетровській області (1 776), Києві (1 545) та Запорізькій області (1 044).

Щодо регіонів походження заявників, найбільше звернень надходить від людей, які були зареєстровані в Донецькій (3 566 заяв), Луганській (3 127), Запорізькій (2 067) та Херсонській (1 601) областях.

Житловий ваучер формується після позитивного рішення комісії, однак скористатися ним можна буде лише після окремого оголошення про старт виплат.

Зазначається, що Мінрозвитку активно шукає додаткове фінансування, щоб програма стабільно працювала та охоплювала більшу кількість людей. Розглядаються кілька варіантів, зокрема часткове фінансування за рахунок залишків бюджетів громад, що перемістилися з тимчасово окупованих територій. У майбутньому механізм також може бути посилений коштами потенційних репарацій через Міжнародний реєстр збитків.

Хто може подати заяву?

Внутрішньо переміщена особа, яка:

має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".

Про програму

Мінрозвитку роз'яснює особливості нового компоненту програми "єВідновлення" для ВПО, які виїхали з ТОТ.

Так, житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.

Як подати заяву:

Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок "Дія".

Заявнику необхідно:

Оновити застосунок до останньої версії.

Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер.

Підтвердити склад сім’ї.

Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через Дія.Підпис). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин - заяву буде скасовано).

Підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.

Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів - подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією – до 30 днів.

Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.

У Мінрозвитку зауважують, що не має значення, чи було у заявника житло у власності на тимчасово окупованій території – це не впливає на право участі в програмі.