Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,29

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ВПО зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн з 1 грудня: кого стосується

іпотека
Житлові ваучери для ВПО запрацюють з 1 грудня / Shutterstock

З 1 грудня  внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через “Дію”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ваучер дозволяє придбати житло або інвестувати у будівництво, також його можна використати як перший внесок чи погасити іпотеку.

Свириденко зауважила, що це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території.

Хто може подати заяву?

Внутрішньо переміщена особа, яка:

  • має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
  • має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
  • має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
  • не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);
  • не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".

Свириденко уточнила, що ваучер можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Механізм виплат буде уточнений Міністерством розвитку громад.

"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", - підсумувала очільниця уряду.

Житлові ваучери для ВПО: все, що потрібно знати про програму

Мінрозвитку роз'яснює особливості нового компоненту програми "єВідновлення" для ВПО, які виїхали з ТОТ. 

Так, житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою. 

Як подати заяву з 1 грудня

Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок "Дія".

Заявнику необхідно:

  • ▪️Оновити застосунок до останньої версії.
  • Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер.
  • Підтвердити склад сім’ї.
  • Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через Дія.Підпис). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин - заяву буде скасовано).
  • Підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.

Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів — подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією – до 30 днів.

Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.

У Мінрозвитку зауважують, що не має значення, чи було у заявника житло у власності на тимчасово окупованій території – це не впливає на право участі в програмі.

Нагадаємо,  у межах іпотечної програми “єОселя”  держава покриває 70% першого внеску та щомісячних виплат для ВПО протягом першого року, а також компенсує витрати на оформлення іпотеки. 

Автор:
Світлана Манько