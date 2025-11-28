ВПО зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн з 1 грудня: кого стосується

З 1 грудня внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через “Дію”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ваучер дозволяє придбати житло або інвестувати у будівництво, також його можна використати як перший внесок чи погасити іпотеку.

Свириденко зауважила, що це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території.

Хто може подати заяву?

Внутрішньо переміщена особа, яка:

має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".

Свириденко уточнила, що ваучер можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Механізм виплат буде уточнений Міністерством розвитку громад.

"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", - підсумувала очільниця уряду.

Житлові ваучери для ВПО: все, що потрібно знати про програму

Мінрозвитку роз'яснює особливості нового компоненту програми "єВідновлення" для ВПО, які виїхали з ТОТ.

Так, житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.

Як подати заяву з 1 грудня

Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок "Дія".

Заявнику необхідно:

▪️Оновити застосунок до останньої версії.

Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер.

Підтвердити склад сім’ї.

Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через Дія.Підпис). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин - заяву буде скасовано).

Підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.

Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів — подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією – до 30 днів.

Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.

У Мінрозвитку зауважують, що не має значення, чи було у заявника житло у власності на тимчасово окупованій території – це не впливає на право участі в програмі.

Нагадаємо, у межах іпотечної програми “єОселя” держава покриває 70% першого внеску та щомісячних виплат для ВПО протягом першого року, а також компенсує витрати на оформлення іпотеки.